Nick Cannon: Daytime-Show geplant

US-Fernsehen

Mit dem zweiten Anlauf soll die Sendung im Herbst an den Start gehen.

Der «The Masked Singer»-Moderator sollte eigentlich im September 2020 mit seiner Daytime-Talkshow auf Sendung gehen. Aber Debmar-Mercury und die Fox Television Studios haben sich nun auf einen Start im kommenden Herbst geeinigt. Der Grund: Cannon soll in einem Podcast schlecht über Schwarze und Juden geredet haben. Er ruderte schnell zurück.Ira Bernstein und Mort Marcus, Co-Präsidenten von Lionsgates Debmar-Mercury, sagten letztes Jahr, dass sie, wenn Cannon sich als aufrichtig reumütig erweisen und die Arbeit machen würde, um die Auswirkungen seiner Worte zu verstehen, das Projekt wiederbeleben würden, was ein mit Spannung erwarteter Einstieg in die Daytime-Talkshow gewesen war. Aus einem Studio in Harlem kommend, verspricht «Nick Cannon» eine Mischung aus Promi-Interviews, Comedy-Sketchen, Performances und Popkultur-Gerichten zu servieren."Es war ein langjähriger Traum von mir, meine eigene Daytime-Talkshow zu moderieren, und dass ich dies in New York City tun kann, das Daytime-Fernsehen zurück an den Ort zu bringen, der Generationen von Talenten gefördert hat, ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte Cannon in einem Statement. "Mit dieser Show werden wir alle Aspekte der Unterhaltung auf einzigartige Weise an dem Ort vereinen, an dem vieles von dem, was wir heute als unsere Kultur kennen, begonnen hat. Ich könnte mir keine besseren Partner als Debmar-Mercury und Fox wünschen und danke ihnen, dass sie mich bei diesem Unterfangen unterstützen."