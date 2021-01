«Dschungelshow» läuft weiterhin gut

Quotennews

Von den ganz großen Reichweiten ist man allerdings kurz vor dem Ende allerdings weit entfernt.

Am Freitag um 22.45 Uhr beendet RTL . Dann erfahren die Zuschauer, wer neben Lucas Cordalis das Ticket nach Australien nehmen darf. In der engeren Auswahl stehen bislang Lars Tönsfeuerborn («Prince Charming»), Mike Heiter («Love Island», Djamila Rowe («Adam sucht Eva») und Filip Pavlovic («Die Bachelorette».Die vorletzte Episode erreichte 2,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und fuhr einen Marktanteil von 9,8 Prozent ein. Bei den Umworbenen wurden 0,98 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent. Somit lagen die Werte auf den Werten der Vortage. Im Anschluss sicherte sich Knossi mit0,94 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,52 Millionen sowie 14,7 Prozent Marktanteil auf der Uhr.Um 20.15 Uhr strahlte RTL aus, der neue Hauptdarsteller Simon Böer lockte mit der Folge „Weil ich ‚ne Lücke füllen muss“ 2,20 Millionen Zuschauer an, wovon 1,26 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil ab drei Jahren lag bei 6,6 Prozent, bei den jungen Menschen ergatterte man 14,3 Prozent.Um 21.15 Uhr sicherte sich1,81 Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug diesen Donnerstag 5,6 Prozent. Bei den jungen Menschen sicherte sich die Sitcom 1,01 Millionen Zuschauer, es wurden 12,0 Prozent gemessen.fiel im Anschluss auf 1,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil blieb mit 5,6 Prozent stabil. Bei den jungen Leuten fuhr man 0,77 Millionen und 9,9 Prozent Marktanteil ein.