Nur mageres Interesse an Corona-Show

Quotennews

«Deutschland fragt zu Corona» war für den Unterföhringer Sender ProSieben kein Erfolg. Auch eine «Schlag den Star»-Wiederholung lief nur mau.

Am Donnerstagabend nahm sich ProSieben 90 Minuten Zeit, um die Zuschauer in Sachen Corona-Pandemie zu informieren. Die von Stefan Gödde moderierte Sendungging um 20.15 Uhr auf Sendung. Lediglich 0,83 Millionen Zuschauer verfolgten das Format mit Außenreporterin Claire Oelkers.Beim Gesamtpublikum schnappte sich die Sendung mit Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie dem bayrischen Ministerpräsident Markus Söder einen Marktanteil von 2,5 Prozent. Die Sendung, in der Zuschauer Fragen einsenden konnten, sorgte für einen Marktanteil von 6,0 Prozent bei den Umworbenen. Es wurden 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen.Zwischen 21.40 und 02.35 Uhr wiederholte ProSieben mit Tim Mälzer und Sasha. 0,49 Millionen Zuschauer schalteten ein, bei den Umworbenen sicherte sich ProSieben 7,7 Prozent Marktanteil. Die Erstausstrahlung am 9. Februar 2019 lag bei 2,01 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 16,4 Prozent.