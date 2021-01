«The Girl on the Train»: Netflix sichert sich den Film

International

Der Spielfilm ist eine Adaption der Hollywood-Produktion, die vor fünf Jahren auf den Markt kam.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix hat sich die Rechte an dem Bollywood-Film «The Girl on the Train» ► von Relicance Entertainment gesichert. Die Hauptrolle spielt Parineeti Chopro («Kesari»). Bereits am 26. Februar 2021 soll die Produktion bei Netflix verfügbar sein.Laut dem Fachblatt ‚Variety‘ ist die Produktion eine Bollywood-Adaption des Bestsellers von Paula Hawkins aus dem Jahr 2015. Eine Hollywood-Version des Spielfilms erschien vor fünf Jahren mit Emily Blunt in der Hauptrolle, damals führte Tate Raylor Regie. Amblin Partners, DreamWorks, Marc Platt Productions und Reliance Entertainment verfilmten den Stoff.Pratiksha Rao, Director, Programmmanager, Netflix India sagte: "Wir sind begeistert, «The Girl On The Train» ► zu unseren Mitgliedern in Indien und auf der ganzen Welt zu bringen. Wir wollen das Zuhause für die unterhaltsamsten Filme des Landes sein. Dieser fesselnde Krimi ist eine großartige Ergänzung zu der unglaublichen und vielfältigen Auswahl an Filmen auf Netflix in vielen Sprachen."