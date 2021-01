Rebel Wilson moderiert US-«Pooch Perfect»

US-Fernsehen

Die Show, die schon bei BBC One läuft, soll für ABC hergestellt werden.

«Pitch Perfect»-Schauspielerin Rebel Wilson wird die US-Version des britischen Hundeformatesfür den amerikanischen Fernsehsender ABC moderieren. In dem achtteiligen Format kommen zehn der besten Hundefriseure des Landes zusammen, um die besten Frisuren für die Vierbeiner zu kreieren.Die Idee kommt von Beyond Productions U.K. und wird von Sheridan Smith bei BBC One moderiert. Zudem wurde im vergangenen Jahr eine australische Version für Seven Network produziert, die ebenfalls von Wilson moderiert wurde.«Pooch Perfect» wird von Beyond Media Rights Limited produziert. Elan Gale, Sonya Wilkes und Rebel Wilson fungieren als ausführende Produzenten. Nicole Anthony, Mike Rosen, Carley Simpson und Matthew Silverberg fungieren als Co-Executive Producer.