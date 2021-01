«Insecure»-Star entwickelt neue Serie mit Oprah

US-Fernsehen

Das Format ist allerdings nicht für HBO oder HBO Max gedacht.

Die Schauspielerin Yvonne Orij entwickelt nach der Ankündigung, dass die Serie «Insecure» eingestellt werden soll, eine eigene Serie. Diese wird allerdings nicht beim Warner-Konzern laufen, sondern wird für Disney+ entwickelt. Yvonne Oriji wird die Serie gemeinsam mit Davvid Oyelowo und Oprah Winfrey produzieren und entwickeln.Die halbstündige Serie mit dem Titelbasiert auf Yvonne Oriji persönlichen Erfahrungen, die sie als nigerianische Einwanderin in den Vereinigten Staaten von Amerika machte. Im Mittelpunkt der Serie steht der Versuch zwischen den nigerianischen Bräuchen und der amerikanischen Kultur (DA FEHLT WAS WIE „einen Platz / zu sich selbst zu finden“).Orji ist am besten bekannt für ihre Rolle als Molly in der HBO-Hitserie «Insecure», die nach der fünften Staffel eingestellt wird. Für die Serie wurde sie 2020 für einen Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Komödie nominiert. Zu ihren weiteren schauspielerischen Leistungen gehören «A Black Lady Sketch Show» und «Jane the Virgin» sowie 2018 der Comedy-Film «Night School»