«Der Lehrer» kehrt verhalten zurück

Im Anschluss hatte man mit «Madga macht das schon!» und «Schwester, Schwester» nur bedingt zu lachen. Die Nachrichten waren der Quoten-Kracher des Tages.

Der Kölner Fernsehsender RTL startete am Donnerstagabend seinen traditionellen Comedy-Tag. Wie schon in den Vorjahren gehört die Seriezur sicheren Bank. Allerdings ist Hauptdarsteller Hendrik Duryn nur noch drei Mal mit an Bord, dann übergibt er den Staab an Simon Böer, der als symphytischer Mathe- und Physiklehrer David Ritter die Kinder der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule unterrichten soll.Um 20.30 Uhr verzeichnete die Serie mit der Folge „Der hat einfach zu viel Energie“ 2,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,3 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern sicherte sich der Auftakt der neunten Staffel 1,26 Millionen. Bei den Umworbenen fuhr die Serie, die sich dieses Mal um einen Bombenfund drehte, 13,2 Prozent ein. Der Marktanteil lag zwar über dem Senderschnitt, aber angesichts der starken Konkurrenz von ARD und ZDF sah das Ergebnis nicht so toll aus.Verena Altenberger war ab 21.30 Uhr wieder. Der Start der neuen Staffel, in der die Holtkamps Luca ins Auslandsjahr verabschiedeten, wollten 1,84 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,99 Millionen ein, der Marktanteil lag bei leicht unterdurchschnittlichen 11,1 Prozent.Schließlich startete um 22.00 Uhr die zweite Staffel von. Caroline Maria Frier, Anna Julia Antonucci und Christian Tramitz brachten dieses Mal 1,62 Millionen Zuschauer zum Lachen. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 5,5 Prozent, bei den jungen Menschen bei 10,1 Prozent. In der Zielgruppe fuhr RTL noch 0,80 Millionen ein. Zwei weitere-Reruns brachten dem Sender 9,2 und 8,3 Prozent in der Zielgruppe.Deutlich gefragter waren die Nachrichten bei RTL: Um 18.45 Uhr erzielte4,78 Millionen Zuschauer und 17,6 Prozent Marktanteil, bei den Umworbenen sorgten 1,49 Millionen für 22,7 Prozent Marktanteil. Das-Spezial um 20.15 Uhr wollten 2,76 Millionen Zuschauer sehen, wovon 1,46 Millionen junge Leute dabei waren. Mit 14,7 Prozent lag man weit über dem Senderschnitt.