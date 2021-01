Bond-Girl Tanya Roberts ist tot

Köpfe

Die Schauspielerin wurde nur 65 Jahre alt.

Mit 65 Jahren verstarb am Sonntag die Schauspielerin Tanya Roberts in einem Krankenhaus in Los Angeles. Das teilte ihr Management dem Branchenmagazin ‚Hollywood Reporter‘ mit. Demnach sei sie an Heiligabend bei einem Spaziergang mit ihrem Hund zusammengebrochen und am 3. Januar verstorben. Berühmt wurde Roberts als Bond-Girl an der Seite von James Bond Darsteller Roger Moore im Filmaus dem Jahre 1985.Fünf Jahre zuvor übernahm sie die Rolle von Shelley Hack in der Serieund wirkte bei dieser für 16 Episoden mit. Dies sollte ihr Durchbruch als Schauspielerin sein. Zuvor arbeitete die als Victoria Leigh Blum geborene Roberts als Model und Tanzlehrerin und nahm Schauspielaufträge überwiegend für Werbeaufnahmen an.Ihre letzte große Rolle spielte Roberts dann jedoch nicht mehr auf der Leinwand, sondern im Fernsehen. Sie übernahm die Rolle der Midge Panciotti in. Als letzten Schauspieljob übernahm sie 2005 die Figur Ellie Palmer in der Showtime-Serie