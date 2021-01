«Die 80er Show»: Comeback mit mäßigem Erfolg

Quotennews

Nach fast 20 Jahren kehrt «Die 80er Show» zurück zu RTL. An damalige Erfolge konnte bisher nicht angeknüpft werden.

Das Jahrzehnt ab 1980 hat sicherlich in vielerlei Hinsicht Kultfaktor. Schräge Frisuren, Schulterpolster, noch schrägere Musik und knallige Farben, diese Faktoren sind Grund genug, all dies in einer TV-Show festzuhalten und zu zelebrieren. Vor knapp 18 Jahren lief das beim Fernsehdebüt derauch noch durchweg gut. Um die sechs Millionen Zuschauer schalteten zur Premieren-Ausstrahlung zu. Bei der Neuauflage 2021 musste Moderator Oliver Geissen jedoch mit deutlich weniger Zuschauern vorliebnehmen.Ab 20:15 Uhr präsentierte der Moderator für knapp vier Stunden lang alle Trends, an manche sich die meisten wohl gar nicht mehr Erinnern wollen, wenn auch vieles aus der damaligen Zeit aktuell wieder en vogue erscheint. In Zahlen gesprochen verfolgten die Sendung nur 1,98 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren lediglich 0,87 Millionen mit dabei. Die Marktanteile von 6,6 Prozent im Gesamten sowie 10,3 Prozent in der Zielgruppe vermitteln ebenfalls kein gutes Ergebnis.Größter Konkurrent der Show dürfte an diesem Abend «Klein gegen Groß» gewesen sein, wobei diese Sendung mit ihren Quotenmessungen selbst die Premierenausgabe der «80er Show» im Schatten hätte stehen lassen. Bei den privaten Kollegen liefen ausnahmslos Filme, mit jeweils guten bis, für die einzelnen Sender, sehr guten Ergebnissen. Das ZDF hielt dann noch mit einem bockstarken Krimiabend wohl die letzten Unentschlossenen TV-Zuschauer von RTL fern. Es sollte wohl einfach nicht der richtige Abend für Geissen, die 80er und RTL werden.