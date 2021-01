«Die Silvester Show mit Jörg Pilawa»: Ein (Teil-)Gewinner der Pandemie

Quotennews

Dass am Silvesterabend 2020 deutlich mehr Menschen zuhause und somit vor dem Fernseher zu finden sein dürften, müsste klar sein. Der Großteil dieser Zuschauerschaft ließ das Programm der ARD laufen.

Nahezu das gesamte Jahr über begleitete Deutschland die Corona-Pandemie und sorgte dafür, dass Lockdown, Stay-at-Home, geschlossene Gastronomie und Geschäfte sowie Ausgangsbeschränkungen das Jahr prägten. Zum Silvesterabend ergibt sich also wie so oft in diesem Jahr die Möglichkeit die Zuschauerzahlen des vergangenen Jahres mit denen aus dem letzten Jahr zu vergleichen. So getan bei den Zahlen fürIm Vergleich zu den Zählungen aus dem Jahre 2019 schalteten fast 1,4 Millionen Rezipienten mehr die Sendung ein und somit ergaben sich 4,71 Millionen Gesamtzuschauer. Ein beachtlicher Wert und vor allem jener Wert, welcher zum 2020-Abschluss am meisten zulegte. Dies zeigte sich auch im Marktanteil deutlich, wurden 2019 noch 14,7 Prozent gemessen, schalteten zum 31. Dezember 2020 17,5 Prozent zu. Auch oder eher gerade in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bescherte das Corona-Jahr 2020 der Show eine fulminante Steigerung. Von 6,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren konnten nun 12,7 Prozent gemessen werden, somit mehr als das Doppelte.Auch die im Anschluss laufendekonnte sich auf hohe Zuschauerzahlen stützen. Zwischen 0:24 Uhr und 1:57 Uhr verbuchte die Sendung zum Start in das neue Jahr 3,18 Millionen Gesamtzuschauer, sowie immer noch gute 0,99 Millionen aus der Zielgruppe. Markant werden diese Zahlen vor allem wenn auf die Marktanteile geblickt wird. Trotz einem Verlust von knapp 1,6 Millionen Zuschauern im Gesamten sank der Marktanteil gerade einmal um 0,3 Prozent auf 17,2 Prozentpunkte. Sowohl in Zuschauerzahl also auch folglich in Marktanteilen steigerte man sich auf resultierende 17,7 Prozent Marktanteil aus der werberelevanten Zielgruppe.Im ZDF fällt der Vergleich zum Vorjahr etwas schwerer, da nicht wie 2019 um 20:15 Uhr gestartet wurde, sonder erst eine Folgegesendet wurde bevor es mitum 21:45 Uhr an den Silvestercountdown ging. Im Gesamten blieb die Show dann deutlich hinter den ARD Quoten und konnte „nur“ 3,58 Millionen Zuschauer und somit einen Marktanteil von 13,2 Prozent erreichen. Ein besseres Ergebnis erspielte sich das Zweite jedoch bei der Zielgruppe. Hier begnügte sich der Sender mit 15,5 Prozent Marktanteil und somit einem besseren Wert als er bei Pilawa gemessen werden konnte. Richtig interessant dürften beim ZDF jedoch die Zahlen kurz vor sowie rund um Mitternacht gewesen sein.Über den exakten Zeitraum liegen leider keinen Zahlen vor, jedoch ausgehend von den Zahlen von «Willkommen 2021» und der um 0:25 Uhr laufenden Ausgabe vonlässt sich großes Vermuten. Ganze 5,499 Millionen Zuschauer konnten in der rund fünfminütigen Sendung kurz nach Mitternacht gemessen werden, aus der Zielgruppe waren davon 1,9 Millionen vertreten. Die Marktanteile von 22,4 Prozent im Gesamten und 25,2 Prozent suchen Senderweit nach ihres Gleichen. Natürlich ist an dieser Stelle nicht belegbar, was nun direkt um Mitternacht gemessen wurde oder wer den ZDF-Countdown vor 12 eingeschaltet hat und der Fernseher dann schlicht unbeachtet weiterlief, es sind jedoch einfach fantastische Zahlen, welche der «Xpress»-Sendung damit auch die besten Quoten des Tages bescherten.