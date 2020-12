Montag, 28. Dezember 2020

Primetime-Check

Jeweils eine dreistündiges Programm zeigten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Wie das ankam und welche Werte unter anderem «Wer wird Millionär?» bei seiner Rückkehr holte, verrät der Primetime-Check.

Das Erste zeigte ab 20:15 Uhr den Filmund begeisterte damit 4,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,86 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Damit holte die Blaue Eins Marktanteile von 13,8 respektive 10,1 Prozent. Das ZDF präsentierte die zweite Folge der zweiten Staffel vonund sorgte für eine Reichweite von 2,14 Millionen, wovon 0,36 Millionen jüngere Seher waren. Die Marktanteile des knapp dreistündigen Programms beliefen sich auf desaströse 7,0 beziehungsweise schwache 4,2 Prozent.RTL holte mitdie größte Sehbeteiligung bei den Privatsendern. Die Quizshow verfolgten insgesamt 4,54 Millionen Zuschauer. Weiter ging es beim Kölner Sender mitvor 2,38 Millionen Sehern. Die Einschaltquote in der werberelevanten Zielgruppe schrumpfte von zunächst 12,5 auf 10,2 Prozent. VOX zeigte zwei Folgenund generierte Zielgruppenanteile von 8,1 und 7,5 Prozent. Insgesamt verfolgten das Reality-Format 1,62 und 1,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. RTLZWEI versorgte sein Publikum mitund schaffte damit eine Reichweite von 1,20 Millionen Zuschauern, wovon 0,64 Millionen der umworbenen Gruppe angehörten. Dort lag der Marktanteil bei tollen 7,2 Prozent, insgesamt kam der Sender aus München auf sehr gute 3,8 Prozent.ProSieben zeigte drei Folgen, die 1,00, 0,96 und 0,85 Millionen unterhielten. In der Zielgruppe standen 8,7, 8,5 und 7,3 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Drei Folgenließen die Werte auf 5,9, 6,4 und 7,3 Prozent schrumpfen. Die Reichweiten lagen insgesamt bei 0,70, 0,76 und 0,76 Millionen Zuschauern. Sat.1 versendete den Spielfilmund heimste damit ein 2,06-millionenköpfiges Publikum ein, von denen 0,86 Millionen jünger waren. Kabel Eins baute ebenfalls auf Spielfilme, allerdings auf Actionknaller mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger.unterhielt insgesamt 1,03 Millionen Fans, wovon 0,38 Millionen aus der Zielgruppe stammten. In der werberelevanten Gruppe wurden unterdurchschnittliche 4,2 Prozent gemessen.verringerte die Quote auf 3,9 Prozent. Es blieben noch 0,75 Millionen dran.