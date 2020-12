Krimi gegen Urlaub oder ARD vs. ZDF

Quotennews

Zum zweiten Weihnachtstag tauschten die öffentlich-rechtlichen Sender etwas die Rollen. Sonst im Samstagabend-Programm des ZDF versuchte diese Woche die ARD sich an Krimis. Wer lag vorn?

Zu einem Feiertag wie dem zweiten Weihnachtsfeiertag und zum Ausklang des Jahres können auch Sender wie die ARD und das ZDF mal etwas „Neues“ wagen. Normalerweise ergeben sich samstagabends auf ZDF die Krimis und in der ARD wird nach Alternativen gesucht. So im Gegenteil der vergangene Samstag: Im Programm des ZDF setzte man aufund in der ARD ging deran den Start. Somit kann nun auf sicherlich nicht repräsentative Weise geklärt werden, was an den Feiertagen besser ankommt: Urlaubsserie oder TV-Krimi?Eines muss vor diesem Vergleich jedoch hervorgehoben werden: Beide werden mit den Ausstrahlungen zur Primetime enorm starke Quoten vorweisen können, wenn sich auch einer der Kontrahenten etwas besser darstellen konnte. Und dies war! Um 20:15 Uhr schalteten zur Urlaubsreise in Richtung Kapstadt ganzeZuschauer ein und erzielten einen dicken Marktanteil von glatten. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag das Format vor dem Angebot des Mitstreiters und erzielte miterreichten Rezipienten einen Marktanteil vonWie schon eingangs erwähnt ergeben sich für das Zweite jedoch nur denkbar knappe Vorsprünge. Derdürfte mit seinen Ergebnissen auch beim Ersten für ausgelassene Feiertagsstimmung gesorgt haben. MitZuschauern entschieden sich nur ein paar Wenige mehr für das ZDF und so ergab sich ein Gesamtmarktanteil von. In der Zielgruppe ergaben sich vergleichbar knappe Ergebnisse, den Tatort verfolgtenjunge Rezipienten und so ergab sich ein Anteil vonSchaut man jedoch auf das Programm nach der Primetime ergeben sich deutlichere Unterschiede und ein Sieger des Abends wird deutlicher. Die Spannung im Ersten sollte mitoben gehalten werden, jedoch mit nur mäßigem Erfolg. Die Quoten fielen aufZuschauer im Gesamten undaus der Zielgruppe. Daher auch die deutlich niedrigeren Marktanteile von. In der zweiten Runde des Abends zeigten sich ZDF-Zuschauer deutlich ausdauernder. Bei einer AusgabeverweiltenRezipienten und hielten somit den Marktanteil bei hohen. Auch in der Zielgruppe musste man nur wenig Abstriche machen und kann mitZuschauern und einem Anteil vonsehr zufrieden sein.Es fällt also, blickt man rein auf die Zahlen, ein wirkliches Urteil über einen Sieg am Samstagabend schwer. Ja, das ZDF-Traumschiff schauten etwas mehr im Gesamten sowie in der Zielgruppe, aber ein wirklicher Vorsprung ergab sich nun auch nicht. Schaut man auf die jeweiligen Formate nach der Primetime wird ein Sieg deutlicher. Im Sport würde man sagen „man muss auch mal dreckig 1:0 gewinnen“ und somit soll das ZDF als Sieger vom Platz gehen. Dieser enorm gute zweite Platz dürfte für die ARD jedoch als weitaus weniger ernüchternd erachtet werden als ein verlorenes Finale im Sport.