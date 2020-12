«The Wilds»: Zweite Staffel im Anmarsch

Vermischtes

Der Twitterkanal der Amazon-Serie vermeldete am Samstag die guten Nachrichten.

Die Seriefeierte erst am 11. Dezember ihre Premiere. Nun wurde bereits bekannt, dass es für das Teenager-Drama in die zweite Runde. Das verkündete der Twitterkanal der Serie in einer Videobotschaft. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen, aus wie vielen Episoden die zweite Staffel bestehen wird, ist noch nicht bekannt.«The Wilds» dreht sich um eine Gruppe junger Frauen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel stranden. Auf der Tagesordnung steht ab dann: purer Überlebenskampf. Die Serie ist die erste Amazon-Eigenproduktion im Genre Young-Adult. Kreiert wurde die Serie von Sarah Streicher, die auch als ausführende Produzentin tätig ist. Neben ihr produzieren Amy B. Harris, Dylan Clark und Jamie Tarses die Sendung.Der Cast umfasst Rachel Griffiths, Sophia Taylor Ali, Shannon Berry, Sarah Pidgeon, Erana James, Jenna Clause, David Sullivan, Troy Winbush, Helena Howard, Reign Edwards und Mia Healey. Also Showrunnerin fungiert Amy B. Harris.