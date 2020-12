«Die ultimative Chart-Show» erreichte deutlich weniger Zuschauer als in den Jahren zuvor

Quotennews

Überhaupt nicht gut lief es am gestrigen Abend bei VOX mit einem Special und vier Folgen «Law & Order».



RTL strahlte am Freitagabendaus. Moderator Oliver Geissen stellte vor, wer es unter den 25 größten Single-Hits und den 15 erfolgreichsten Alben auf den ersten Platz geschafft hatte. Dazu begrüßte er Cheyenne und Valentina Pahde sowie Mario Barth. Künstler wie Nico Santos, Lea und Sarah Connor traten auf. Im vergangenen Jahr schalteten 2,32 Millionen Zuschauer ein und verbuchten einen guten Marktanteil von 9,4 Prozent. Eine starke Quote von 15,9 Prozent war bei den 1,11 Millionen Umworbenen möglich.In diesem Jahr punktete das Programm nur bei 2,01 Millionen Zuschauern. Dies reichte somit für eine annehmbare Quote von 7,1 Prozent. Auch bei den Werberelevanten verlor der Sender an Zuschauern. Die Reichweite sank auf 0,96 Millionen Menschen. Besonders deutlich war der Rückgang am Marktanteil zu erkennen. RTL fiel um über vier Prozentpunkte nach unten und lag somit noch bei einem soliden Ergebnis von 11,3 Prozent.Bei VOX eröffnete das Specialdie Primetime. Der Erfolg blieb aus, die 0,93 Millionen Fernsehenden errichten nicht mehr als maue 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,26 Millionen Umworbenen sah es mit einer miesen Quote von 2,8 Prozent noch schlechter aus. Im Anschluss liefen vier Episoden der Krimiseriemit einer Reichweite von 0,59 bis 0,82 Millionen Menschen. Somit stieg die Sehbeteiligung im Laufe des Abends von mickrigen 1,7 auf maue 3,3 Prozent. In der Zielgruppe befand man sich bei ernüchternden Werten von 1,6 bis 3,3 Prozent.