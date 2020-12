Zum Jahreswechsel: Leonine Studios übernimmt SEO Entertainment

Wirtschaft

Die Leonine Holding GmbH übernimmt zum 1. Januar 2021 vollständig das Produktionsunternehmen SEO Entertainment GmbH.

Am Freitag gab Leonine Studios bekannt, dass es zum 1. Januar 2021 das Produktionsunternehmen SEO Entertainment übernehmen wird, dessen Sitz in Unterföhring bei München ist. Zu den Stärken des Unternehmens gehören Formate im Bereich Light Entertainment, Dokumentation und Comedy. Zu den aktuellen Produktionen gehörenim WDR undbei Netflix . Leonine Studios CEO Fred Kogel sprach in einer Mitteilung von einer hervorragenden weiteren Ergänzung für den Entertainment-Bereich.„Wir freuen uns, mit SEO Entertainment ein weiteres erfolgreiches, kreatives und innovatives Produktionsunternehmen bei Leonine Studios begrüßen zu können. SEO erweitert unser Angebot um attraktive Light Entertainment-, Dokumentations- und Comedy-Inhalte und ist eine hervorragende Ergänzung unseres Entertainment-Bereichs am Produktionsstandort München. SEO hat ein herausragendes Team und Gillad Osterer ist ein hervorragender Produzent, der uns immer wieder mit seinen kreativen Ideen inspiriert hat. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam zusätzliche Potenziale zu erschließen“, so Kogel.Auch Joachim Scheuenpflug, Chief Financial Officer der Leonine Studios, zeigte sich zufrieden: „Wir haben LEONINE Studios im vergangenen Jahr so aufgestellt, dass wir sowohl die notwendige Plattform, wie auch die personellen Ressourcen haben, das anorganische Wachstum der LEONINE Studios zu skalieren und profitable Unternehmen, die das bestehende Geschäftsmodell so perfekt ergänzen wie SEO Entertainment auch reibungslos integrieren zu können. Damit realisieren wir Synergiepotentiale und stärken unsere Marktposition nachhaltig.“SEO Entertainment wurde 2008 von Gillad Osterer mitgegründet. Mit der Einschließung von SEO umfasst Leonine nun die Produktionsmarken i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film