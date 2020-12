«Hartes Deutschland» verabschiedet sich stark

Quotennews

Im Anschluss debütierte bei RTLZWEI «Die Sexklinik». Beide Formate holten vergleichsweise sehr gute Werte.

Der Grünwalder Sender RTLZWEI strahlte am Donnerstagabend die 16. Folge der zweiten-Staffel aus. Nachdem man in der Vorwoche das erste Mal in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover unterwegs war, ging das Kamerateam ein drittes Mal nach Kiel. Die Sozialreportage aus dem Frühjahr erreichte 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,0 Prozent.0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen verfolgten das Wiedersehen mit dem 36-jährigen Manu, der nach einem Gefängnisaufenthalt fest entschlossen war, seine Sucht in den Griff zu bekommen. Während er in die Entgiftungsklinik ging, trank sein Kumpel Heiko weiter und konsumierte harte Drogen. Der Marktanteil der Reportage lag bei den Umworbenen bei 6,4 Prozent.Nachdem in der vergangenen Woche die «Webcam-Girls» bei RTLZWEI einen tollen Start erwischten, liefen nun zwei Episoden von. In der ersten Folge, die von 0,78 Millionen Zuschauern verfolgt wurde, wollte der 25-jährige Steven sein Sperma überprüfen lassen, während Yannic sich Tipps fürs Liebesspiel holte. Die Antworten von Gynäkologin Dr. Sheila de Liz, Sex Coach Marie-Chantal Likoy und Urologe Dr. Volker Wittkamp erreichte 4,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern waren 0,41 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 7,8 Prozent.Um 00.15 Uhr stellte man sich weitere intime Fragen. Die zweite Ausgabe erreichte 0,28 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,12 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. «Die Sexklinik» verbuchte einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich das Format, das bis 01.50 Uhr andauerte, 5,9 Prozent Marktanteil.