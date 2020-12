«Die Schrottmaster»: DMAX mit neuer Dokusoap über Schrottplätze

TV-News

Sender DMAX begibt sich auf die Spuren der Kult-Verschrotter Ludolfs und möchte bei «Die Schrottmaster» Geschichten von deutschen Schrottplätzen erzählen.

Mit einer Erstausstrahlung im Jahre 2006 sind die Die Ludolfs wohl schon deutlich in die Jahre gekommen und Sender DMAX macht sich auf, um den Schrottplatz-Kult nach den „4 Brüdern auf’m Schrottplatz“ wiederzubeleben. Ab dem 26. Januar 2021 wird immer dienstags um 21:15 Uhr auf DMAX gesendet. Anders als bei der Ludolfs-Vorlage sollen bei der 10-teiligen Dokusoap unterschiedliche Betriebe in der ganzen Republik besucht werden.Die einzelnen Schrottmaster machen auf ihren Schrottplätzen dabei allerhand Unterschiedliches. Autoverwerter Thomas Kerstinjohänner baut mit seinem Team in Nordrhein-Westfalen funktionstüchtige Motoren, Getriebe und Scheinwerfer aus, um sich mit den gebrauchten Kraftfahrzeugteilen gutes Geld nebenbei zu verdienen. Auf Beutezug in Kellern, Garagen und Abstellräumen findet sich Mario Gundlach wieder, um kostbare Altmetallschätze zu entdecken. Ebenfalls aus dem Automobil-Sektor dürfen sich Zuschauer auf „Philipp aus dem Hanfbachtal“ freuen. Auf seinem Firmengelände im Rhein-Sieg-Kreis bietet er geländegängige Allrad-Vehikel, Anhänger und Schneefräsen zum Verkauf an.Produziert wird die Dokusoap-Reihe von Janus TV und soll wohl an den Ludolf-Erfolg anknüpfen können. Ob nun auch die neuen Protagonisten ansatzweise vergleichbaren Kult-Status wie die Ludolf-Brüder erreichen können bleibt abzuwarten.