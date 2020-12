Warner Bros. verschiebt «Mortal Kombat»

Kino-News

Auch «Tom and Jerry» bekommt ein neues Release-Datum.

Das Film- und Fernsehstudio Warner Bros. hat die Veröffentlichungstermine für drei kommende Filme des Studios verschoben., eine Live-Action-Adaption des beliebten Videospiels, war ursprünglich für den 15. Januar 2021 angesetzt und wird nun am 16. April 2021 starten. Der Film wurde von Simon McCquoid inszeniert und von Greg Russo und Dave Callaham geschrieben., unter der Regie von Tim Story, dreht sich um das berühmt-berüchtigte Cartoon-Katzen und -Maus-Duo. In dem Film, der eine Mischung aus Live-Action und Animation ist, spielen Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Rob Delaney, Colin Jost und Ken Jeong mit. Der Film sollte eigentlich am 5. März starten, wird aber schon am 26. Februar 2021 bei HBO Max und in den Lichtspielhäusern zu sehen sein.Der Hugh-Jackman-Sci-Fi-Filmwurde aus dem Veröffentlichungskalender des Studios gestrichen. Bislang war eine Premiere Mitte April geplant. Der Film zeigt Jackman als Wissenschaftler, der einen Weg entdeckt, jede Erinnerung wiederherzustellen.