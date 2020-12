Mai Thi Nguyen-Kim ist Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2020

Köpfe

Die Moderatorin des YouTube-Channels «maiLab» und von «Quarks» ist Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2020. Dies gab die Branchenzeitschrift ‚medium magazin‘ bekannt. Auch Markus Lanz wurde ausgezeichnet.

Mai Thi Nguyen-Kim ist ein Multitalent: Die promovierte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin verbindet die Expertise einer Wissenschaftlerin mit der Gestaltungsfantasie von Youtubern. Sie hat das alles dominierende Thema des Jahres 2020 "Corona" ebenso kenntnisreich wie originell aufbereitet - sei es in ihrem Youtube-Kanal MaiLab (Funk), als Moderatorin von Quarks (WDR), als Autorin, Talkgast oder Kommentatorin. Ihren Tagesthemen-Kommentar "Virus, du hast dir den falschen Wirt ausgesucht" zitierte die Bundeskanzlerin gar im Bundestag.Ihre Videos wie "Corona geht gerade erst los" werden millionenfach geklickt. Sie erklärt hochkomplexe Zusammenhänge so gut, dass auch Laien sie verstehen können. Mai Thi Nguyen-Kim ist ein Glücksfall für den Journalismus, weil sie Wissenschaft und Faktentreue mit Kreativität und Verständlichkeit vorbildlich verbindet." So lautet die Begründung der über 100-köpfigen unabhängigen Fachjury bei der Urteilsverkündung.Die Fachjury besteht aus renommierten Vertreterinnen und Vertretern der Medienbranche sowie aus den Ausgezeichneten des Vorjahres und Nachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" des Jahres 2020 und wählt bereits seit 2004 in verschiedenen Kategorien den undotierten Preis des medium magazins. Die Preisverleihung für die Preisträger des Jahres 2020 findet voraussichtlich im Mai 2021 im Hotel & Stadtbad Oderberger in Berlin statt.Die weiteren Preisträger des Jahres sind:Birgit Wentzien, Deutschlandfunk (DLF)Gregor Peter Schmitz, Augsburger Allgemeine ZeitungIsabel Schayani, WDR/ARDHeinz-Roger Dohms und Christian Kirchner, finanz-szene.deAlice Hasters, freie Autorin / DLFMarkus Lanz, ZDFDie Recherchekooperation "Pillenkick" von Correctiv und ARD-Dopingredaktion: Jonathan Sachse, Arne Steinberg (Correctiv) und Hajo Seppelt, Wigbert Löer, Josef Opfermann, Patricia Corniciuc, Jörg Mebus, Shea Westhoff (ARD)Volker Stollorz, Science Media CenterThilo Mischke, Freier Autor / ProSiebenSammy Khanis, Bayerischer RundfunkNorbert Grundei, Korinna Henning, Anja Martini, Katharina Mahrenholtz, «Das Coronavirus Update», NDRinfo / ndr.deBascha Mika