Weihnachtsspecial bei «Bares für Rares»

TV-News

Am Mittwoch empfängt Horst Lichter Raritäten-Besitzer auf dem stimmungsvoll dekorierten Schloss Drachenburg.

Wie viel sind Christbaumschmuck, Blechspielzeug und Sternenbrosche wert? Dieser Frage gehen Horst Lichter und seine vier Experten am Mittwoch ab 20:15 Uhr im ZDF in einer Weihnachtsausgabe vonnach. Horst Lichter empfängt auf dem stimmungsvoll dekorierten Schloss Drachenburg sechs Händler. Mit dabei sind dieses Mal Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer sowie die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.Auch prominente Besitzer schöner Dinge möchten vor historischer Kulisse ihre Raritäten meistbietend verkaufen. In der Weihnachtsausgabe versucht Swing-Sänger Tom Gaebel ein Objekt zu veräußern, das er beim Kauf seines Hauses miterworben hat. Mit der Weihnachtsausgabe hofft der Mainzer Sender erneut auf Top-Quoten.Zuletzt verbuchte eine Primetime-Ausgabe von «Bares für Rares» am 11. November 5,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter fast eine Million jüngere Seher. Damit holte sich die öffentlich-rechtliche Station den Sieg am Mittwochabend und das, obwohl bei der RTL-Konkurrenz ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft lief. Für die Trödel-Show standen Marktanteile von gute 16,9 Prozent insgesamt und herausragende 10,6 Prozent bei den Jungen zu Buche.