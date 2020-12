Die «Ehrlich Brothers» zeigen ihre Zauberkünste bei RTL

Quotennews

Bei RTLZWEI waren mit «Spider-Man» und «Spider-Man 2» gleich zwei Superheldenfilme im Programm.



Ein weiteres Mal begann RTL die Primetime mit einemzur Coronakrise. Wie schon zuletzt schalteten hier mit 2,92 Millionen Menschen recht viele Zuschauer ein und es kam eine gute Quote von 9,0 Prozent zustande. 1,32 Millionen Umworbene sorgten sogar für einen starken Marktanteil von 15,9 Prozent. Darauf folgten diebestehende aus dem Magierduo Christian und Andreas. Die beiden präsentierten nicht nur verblüffende Tricks, sondern halfen Eckart von Hirschhausen, Sascha Grammel und Mario Barth ihre eigenen Zauberkünste zu entdecken.Teil eins der Sendung lief bereits Anfang Dezember mit 2,04 Millionen und 0,88 Millionen jüngeren Zuschauern. Dies reichte für annehmbare Marktanteile von 6,7 sowie 10,6 Prozent. Mit der zweiten Ausgabe verbesserte sich die Reichweite nun auf 2,35 Millionen Menschen sowie eine passable Sehbeteiligung von 7,6 Prozent. Die 1,10 Millionen Werberelevanten machten drei Prozentpunkte gut und landeten somit bei 13,6 Prozent Markanteil. Ab 22.30 Uhr schloss sich die Comedyshowan. Hier saßen noch 0,97 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm, was allerdings nur noch für eine schwache Quote von 5,0 Prozent reichte. Die 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten zumindest akzeptable 10,5 Prozent.Der Schwestersender RTLZWEI versuchte sein Glück mit einem Superheldenabend. Fürschalteten 0,60 Millionen Filmfans ein. Damit kam jedoch nur ein mauer Marktanteil von 2,0 Prozent zustande. Ebenfalls mäßige 4,0 Prozent wurden von den 0,33 Millionen Jüngeren verbucht. Ab 22.48 lief es dann mitdeutlich besser. Hier schalteten 0,45 Millionen sowie 0,25 Millionen Umworbene ein. Somit wurden gute Quoten von 3,0 und 5,6 Prozent ermittelt.