«Wolfsland»: Yvonne Catterfeld bleibt stark

Quotennews

Weniger gut liefen im Spätprogramm die Comedy-Shows «Ladies Night» und «Kroymann».

Das Erste überzeugte auch mit dem zweiten-Film in diesem Jahr. Die Reihe, die bereits in der vergangenen Woche lief, verzeichnete mit dem Film „Das Kind vom Finstertor“ 5,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Vor einer Woche holte die siebte Folge mit 5,59 Millionen Zuschauern das beste Ergebnis in der vierjährigen Geschichte des Formats. Der Marktanteil lag vor sieben Tagen bei 17,7 Prozent, nun wurde das Ergebnis bestätigt.Der Streifen mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld lockte 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige ins Erste. Der Marktanteil des Filmes, der von Till Franzen umgesetzt und von Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser geschrieben wurde, erreichte 7,3 Prozent. Daphne de Luxe begrüßte gegen 23 Uhr rund 1,24 Millionen Zuschauer zur fünftenin diesem Jahr. Der Marktanteil der Sendung, in der Anny Hartmann, Ramona Schukraft und Anna Mateur zu Gast waren, lag bei 6,9 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte die Sendung nur 4,8 Prozent.Im Anschluss erzielte0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahre, die Produktion der bildundtonfabrik im Auftrag von Radio Bremen, SWR NDR und WDR erzielte 5,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum blieben noch 0,13 Millionen dran, der Marktanteil lag bei vier Prozent.