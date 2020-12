Viktoria Rebensburg tauscht Ski gegen Mikrofon

Köpfe

Wenige Wochen nachdem bekannt wurde, dass Viktoria Rebensburg ihre aktive Karriere beendet, verkündet Eurosport, dass die 31-Jährige als Expertin tätig wird.

Hinter Viktoria Rebensburg liegt eine einzigartige Karriere. 19 Weltcup-Siege, eine olympische Goldmedaille und zwei Vizeweltmeistertitel lassen die Wintersportlerin zu einer der erfolgreichsten deutschen Athletinnen werden. Im September verkündete die Sportlerin überraschend das Ende ihrer Profi-Karriere. Jedoch bedeutet das keineswegs viel freie Zeit für die ehemalige Abfahrerin.Bereits am kommenden Wochenende beim Weltcup in Courchevel wird sie im Dienste von Eurosport neben Kommentator Gerhard Leinauer als Expertin auftreten. Ihr erster kommentierter Wettbewerb könnte mit dem Riesenslalom der Frauen kaum passender sein, da dieser stets zu ihren Paradedisziplinen gehörte. Rebensburg freut sich in einem Statement auf ihren Einsatz am Mikrofon und den kommenden Perspektivwechsel.Hat sie die vergangenen Rennen der Saison noch von der Couch aus verfolgt, wird sie jetzt live bei Eurosport 1 mitkommentieren. Am Samstag, den 12. Dezember geht es mit dem 1. Lauf um 9:20 Uhr los, der 2. Lauf soll dann um 12 Uhr folgen. Zu gleichen Zeiten starten am Sonntag, den 13. Dezember die Läufe eins und zwei. Somit kann sich Rebensburg nach kurzer Pause von September bis Dezember wieder auf vollgepackte Wochenenden einstellen.