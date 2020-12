Primetime-Check

Wie lief der Auftakt der «Show mit dem Sortieren» bei ProSieben? Und wie viele Zuschauer schalteten zum Finale der «Bachelorette» ein?



Am Mittwochabend zeigte das Erste zur Primetime den letzten Teil der Krimireihe, welcher 5,30 Millionen Fernsehende interessierte und somit auf einen hohen Marktanteil von 16,2 Prozent kam. Der Film erreichte bei den 0,64 Millionen 14- bis 49- Jährigen eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 6,8 Prozent. Mit der Dokumentationsank die Reichweite auf 4,46 Millionen Fernsehzuschauer, was weiterhin gute 15,7 Prozent bedeutetet. Die 0,55 Millionen Jüngeren hielten sich weiterhin konstant bei 6,8 Prozent. Für dieblieben noch 3,02 Millionen Interessierte dran, was eine gute Sehbeteiligung von 13,1 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,52 Millionen Zuschauern beziehungsweise 8,1 Prozent die Sendung. Das ZDF punktete mitsehr gut und lockte 5,05 Millionen Zuschauer, was starke 15,5 Prozent Marktanteil bedeutete. Auch bei den 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender ein ausgezeichnetes Ergebnis von 13,6 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr kam mit einem Publikum von 4,66 Millionen Menschen auf bessere 16,5 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine hohe Sehbeteiligung von 13,1 Prozent ergatterte. Dasverfolgten noch 3,98 beziehungsweise 0,90 Millionen Zuschauer. Hier wurden somit gute Marktanteile von 15,2 sowie 11,7 Prozent ermittelt.RTL schob zunächst einein und lockte damit 3,08 Millionen beziehungsweise 1,52 Millionen Werberelevante. Dies entsprach einem guten Ergebnis von 9,3 sowie 16,4 Prozent. Im Anschluss liefund bewegte insgesamt 1,97 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Außerdem verfolgten 1,12 Millionen der Umworbenen die Show. Eine Quote von akzeptablen 6,4 beziehungsweise guten 12,5 in der Zielgruppe wurde mit dem Finale erzielt. Sat.1 zeigte die Kuppelsoapund lockte 1,48 Millionen Fernsehende. Hier wurde ein passabler Markanteil von 5,2 Prozent eingefahren. Die 0,63 Millionen Jüngeren verbuchten ein durchschnittliches Ergebnis von 7,7 Prozent.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit dem Auftakt der neuen Sendungnicht wie geplant. 0,83 Millionen Zuschauer schalteten ein und erzielten nur enttäuschende 2,7 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,57 Millionen Umworbenen lief es mit einer mageren Quote von 6,3 Prozent nicht viel besser. RTLZWEI strahlte zwei Folgen vonaus. Es schalteten insgesamt 1,22 beziehungsweise 1,33 Millionen Fernsehzuschauer ein. Hier erreichte der Sender starke 3,7 und später 4,3 Prozent. Auch bei den Werberelevanten wurden hohe Marktanteile von 6,4 und 6,5 Prozent eingefahren.Die Komödieschlug sich bei Kabel Eins recht mittelmäßig und erzielte bei einem Publikum von 1,00 Millionen Menschen solide 3,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,54 Millionen Jüngeren wurde eine gute Quote von 6,4 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr hatte VOX den Actionthrillerim Programm und kam mit 1,54 Millionen Filmfans auf überdurchschnittliche 5,1 Prozent. In der werberelevanten Gruppe wurde eine passable Sehbeteiligung von 6,5 Prozent verbucht.