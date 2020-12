Reese Witherspoons Firma kauft SKR Productions

Wirtschaft

Das Unternehmen ist unter anderem für die Amazon-Serie «Making the Cut» verantwortlich.

Hello Sunshine, die Firma von Reese Witherspoon, hat Sara Reas SKR Productions, die Firma hinter der US-Sendung «Making the Cut» von Amazon, übernommen und setzt Rea als Leiter des non-fiktionales Fernsehen ein, was eine Expansion in den non-fiktionalen Markt bedeutet.Rea ist zuletzt für ihre Arbeit als Showrunnerin bei Heidi Klum bekannt geworden. Die Amazon-Sendung verbindet Fashion mit E-Commerce. Das Trio Rea, Klum und Tim Gunn arbeiteten schon seit Jahren zusammen, unter anderem für das «Project Runway»-Franchise. „Sara hat ein unglaublich talentiertes Team geleitet, dessen Werte und Ziele alles widerspiegeln, woran wir bei Hello Sunshine glauben, und ich bin von all dem inspiriert, was sie erreicht haben“, sagte Witherspoon.„Ich bin inspiriert von dem, was Reese und das Hello Sunshine-Team schaffen“, sagte Rea. „Das in Verbindung mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Zielen hat uns alle bei SKR begeistert, Hello Sunshine beizutreten und die ungeschriebene Abteilung auszubauen. Dies ist wirklich eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen eins plus eins gleich zehn ist, und wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen“.