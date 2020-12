«Big Sky» bekommt mehr Episoden

US-Fernsehen

Die ABC-Serie von David E. Kelley kommt somit auf 16 Episoden.

Der TV-Sender ABC geht einen überraschenden Weg in der Pandemie, denn das Unternehmen erhöht die Schlagzahl seiner neuen Serie. Der Fernsehsender bestellte sechs weitere Episoden, sodass die Premierenstaffel nun auf 16 Abenteuer kommt. Dies ist allerdings keine große Überraschung, denn die junge Serie verzeichnete nach sieben Tagen jeweils über zehn Millionen Zuschauer und erreicht bei den jungen Menschen ein Rating von 2,5.Neben Kelley wird «Big Sky» von Ross Fineman, Matthew Gross, Paul McGuigan, C.J. Box und Gwyneth Horder-Payton produziert. Die Serie wird von 20th Television in Zusammenarbeit mit den A+E Studios umgesetzt.Die hohen Zuschauerzahlen der Premiere lassen sich wahrscheinlich zum Teil auf die schockierende Wendung ganz am Ende zurückführen, als eine der Hauptfiguren, Cody Hoyt (Ryan Philippe), von State Trooper Rick Legarski (John Carroll Lynch) erschossen wurde.