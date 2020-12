Nur maue Werte für Maggies erste Liebe

Quotennews

«Die Simpsons» kehrten nach einer kurzen Pause wieder zurück.

Für Fans der Serieempfiehlt sich ein Abonnement des Streamingdienstes Disney+ , denn bereits vor über einer Woche stellte die Produktionsfirma 20th Television alle Episoden der 31. Staffel online. Am Montag erfolgte um 20.15 Uhr schließlich die Free-TV-Premiere der Episode „Maggies erste Liebe“, die auf 0,85 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent.Maggies Liebe ist Hudson, der jedoch stark von seiner Mutter kontrolliert wird. Wie Maggie die Freundschaft aufrecht erhalten kann, verfolgten 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige. Bei den Umworbenen wurde ein Marktanteil von 8,2 Prozent erzielt. Eine halbe Stunde später erfolgte die TV-Premiere von „Erbarmungslos“, die gelbe Familie verzeichnete 7,0 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt schalteten 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Mit einer Wiederholung schnappte sich die dritte «Simpsons»-Folge in der Primetime 6,6 Prozent.Um 23.15 Uhr ging Klaas Heufer-Umlauf mit seinem Formatauf Sendung. Die Florida-Produktion sicherte sich 0,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,29 Millionen zu der werberelevanten Zielgruppe gehörten. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 8,5 Prozent. In den vergangenen drei Wochen generierte Heufer-Umlauf 17,3, 6,9 und 11,3 Prozent Marktanteil.