US-Fernsehen

Das neue Format von Plan B Entertainment dreht sich um eine Familie in Wyoming.

Mit der Verpflichtung von Imogen Poots vergrößert sich der Cast der kommenden Amazon-Drama-Serie. Sie stößt zu den bereits angekündigten Hauptdarstellerin Josh Brolin, Lili Taylor, Tamara Podemski und Tom Pelhrey hinzu. Im Mittelpunkt der Serie steht Royal Abbott (Brolin), ein Rancher, der um sein Land und seine Familie kämpft.Er lebt am Rande Wyomings und entdeckt ein Geheimnis. Poots porträtiert Autumn, eine umherziehende Frau, die die Abbotts so bezaubert, dass sie ihr Lager auf ihrem Land aufschlägt. Sie entdeckt ebenfalls das Geheimnis und erlebt mit den Abbotts Abenteuer.Poots war zuvor in der HBO-Miniserie «I Know This Much Is True» zu sehen, davor machte sie die Showtime-Serie «Roadies». Die Serie wird von Plan B Entertainment und den Amazon Studios produziert.