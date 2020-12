Funkt es zwischen Michael und Max?

Soap-Check

Während es auf dem Fürstenhof interessant wird, haben Easy und Ringo bei «Unter Uns» neue Probleme.

Die Entscheidung fällt ihr nicht leicht, aber Mona trennt sich von Andreas. Der fällt zunächst aus allen Wolken, beschließt dann aber, sich voll und ganz Tatjana zuzuwenden. Die ist zunächst gewillt, ihrer Beziehung mit Andreas noch eine Chance zu geben, aber als sie realisiert, dass sie für Andreas nur zweite Wahl ist, trennt auch sie sich von ihm. Simon muss zu einer Prüfung antreten, um nicht von der Uni zu fliegen. Die Aussicht auf ein romantisches Dinner mit Ellen, sollte er wirklich bestehen, beflügelt ihn. Durch Sara erkennt Ellen, dass Simon sich offensichtlich in sie verliebt hat, Wie soll sie damit umgehen? Nachdem David und Amelie Sex hatten, erkennen sie endlich, dass sie zum Wohl des Hotels zusammenarbeiten müssen und vereinbaren einen Waffenstillstand. Britta und Hendrik geraten in Streit, gerade als Lilly und Joe sich versöhnen. Es kostet beide einiges an Überwindung, dem Beispiel ihrer Kinder zu folgen und ihre Auseinandersetzung beizulegen.Tim wird nicht freigelassen. Vanessa will ihr Training steigern. Michael erfährt, dass sein neuer Bike-Kumpel Max mit Rosalie anbandelt. Christoph und Franzi müssen entsetzt feststellen, dass Tim weiter festgehalten wird. Daraufhin beschließt Christoph, die Polizei einzuschalten. Als ihn wenig später ein Video erreicht, in dem Tim gefesselt und fiebrig zu sehen ist, wird es Christoph zu viel. Vanessa ist von ihrem Fecht-Trainingslager zurück und hochmotiviert, ihr Training zu steigern, um ihre Chancen auf die Deutsche Meisterschaft zu vergrößern. Als ihr neuer Kollege Max sie auf ein Date einlädt, verwandelt sie dieses kurzerhand in eine Trainingssession. Dabei ignoriert sie die Schmerzen, die sie im rechten Knie hat. Michael und Max lernen sich näher kennen und entdecken ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Mountainbiken. Umso weniger gefällt es Michael, dass wenig später ausgerechnet Max als Rosalies neuer Flirt an seinem Frühstückstisch sitzt.Easy und Ringo haben ein neues Problem: Julius schwänzt die Schule! Wie sollen sie herausbekommen, was hinter Julius' Verhalten steckt? Der Junge redet ja nicht mit ihnen.Robert begreift, dass hinter Monikas Einladung zum Essen ein echtes Date steckt. Ein selbstkritischer Blick in den Spiegel veranlasst ihn zu einer drastischen Maßnahme.Während Simone neuen Kampfgeist entwickelt, sieht Richard im Gespräch mit Justus ein, dass sie das Eis abstoßen müssen, um "InkaKraft!" zu retten. Als Vanessa erfährt, dass Christoph darüber nachdenkt, zwei Monate nach Taiwan zu reisen, geraten die beiden ein weiteres Mal in Streit. Marian beschleicht das Gefühl, dass Daniela mehr als eine ungezwungene Affäre mit ihm will. Er stellt sie daraufhin zur Rede.Lilly ist entschlossen, Nihat zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Sie rekonstruieren in mühsamer Kleinarbeit den Partyablauf, um die Hehler zu finden. Doch Lillys Erschöpfung fordert ihren Tribut. Um Felix davon abzubringen, ihn anzuzeigen, macht Gerner ihm ein Angebot. Schweren Herzens geht er zu Katrin und bittet sie um Hilfe. Sie zögert, sagt aber schließlich doch zu, Gerner zu helfen. Ernüchtert fügen sich die beiden in ihr Schicksal.Thea und Chris wollen ihrer Schülerin Celina helfen. Ihr Vater ist gewalttätig und schlägt seine Ehefrau. Celinas Mutter möchte zunächst keine Hilfe von den Lehrern. Erst als das Mädchen sich im Sekretariat einsperrt und damit droht sich etwas anzutun, wacht sie auf. Carmen ist derweil stinksauer auf Marvin. Er versetzt sie ohne eine Begründung, geht ihr ständig aus dem Weg und bekommt seltsame Nachrichten und Anrufe. Hat er etwa eine andere? Carmen ist sich sicher, dass er sie betrügt. Jessi bemerkt unterdessen, dass mit ihrer Schülerin Emma etwas nicht stimmt. Ihre schulischen Leistungen lassen nach, sie reagiert sehr trotzig und geht ständig auf Jacqueline los. Die Angriffe werden immer drastischer, doch Emma will sich Jessi partout nicht anvertrauen. Erst als die Situation völlig eskaliert, platzt es aus Emma heraus. Leonard plagen andere Sorgen: Nachdem eine Prophezeiung von Esmeralda Wirklichkeit wird, tut er alles, was die Wahrsagerin ihm aufträgt: Er bastelt für alle Aluhüte, um sie vor bösen Gedanken zu schützen und betet plötzlich seine neuen Gottheiten – die Schnecken – an. Doch hat Esmeralda wirklich übernatürliche Kräfte? Oder handelt es sich um einen Prank seiner Mitschüler?Kevin vermutet aufgrund von Ollis und Zoes komischem Verhalten das Schlimmste: eine Affäre zwischen den beiden. Er konfrontiert Olli mit vermeintlich hieb- und stichfesten Beweisen und geht in maßloser Wut beinahe auf seinen Kumpel los. Olli hat nun endgültig keine Wahl mehr. Nachdem er Zoe bereits mehrfach vergeblich darum gebeten hat, Kevin die Wahrheit über ihre Krankheit zu sagen, muss er handeln: Er lüftet in einem emotionalen Geständnis Zoes wirkliches Geheimnis…Olivia wird nervös, als Eric die Tätersuche von Amelies Unfall einfach nicht aufgeben will. Verunsichert hofft sie, Milla davon überzeugen zu können, dass Eric zu verbissen an die Sache herangeht. Sie ahnt nicht, dass Eric tatsächlich eine neue Zeugin finden konnte. Als Eric mit dieser im Loft aufschlägt und sie sich sogar erinnern kann, dass der Täter einen auffälligen Pulli getragen hat, wird Olivia zunehmend mulmig zumute. Panisch erkennt sie, dass sie Deans besagten Pulli so schnell wie möglich entsorgen muss. Doch das Ganze gestaltet sich schwieriger als gedacht…