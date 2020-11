Primetime-Check

Ließen sich viele Zuschauer für die Jubiläumsfolge vom «Tatort» begeistern? Hielt «The Voice of Germany» das hohe Niveau?



Das Erste startete am Sonntagabend mit demin die Primetime und lockte damit 9,54 Millionen Zuschauer, was sehr starken 27,1 Prozent Marktanteil entsprach. 2,38 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig ausgezeichnete 22,8 Prozent. Der Polittalkerreichten ab 21.45 Uhr wieder hohe 16,2 Prozent insgesamt und 10,7 Prozent bei den Jüngeren. Für die Talkshow schalteten also 4,46 Millionen Menschen sowie 0,89 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft ein. Das ZDF war mit dem Liebesfilmnicht ganz so gut dabei, begeisterte aber 4,36 Millionen Menschen für sich, was soliden 12,4 Prozent Marktanteil glich. 0,52 Millionen Jüngere führten zudem zu passablen 4,9 Prozent. Im Anschluss lag die Zuschauerzahl mit dembei 4,79 Millionen Interessenten sowie 0,79 Millionen Jüngeren. Hier wurde eine starke Quote von 15,9 beziehungsweise 8,5 Prozent ermittelt. Ab 22.15 Uhr holte der Krimibei 2,34 Millionen Zuschauern akzeptable 11,4 und schwache 3,2 Prozent Marktanteil beim jüngeren Publikum.Die Komödie «Bad Moms 2» ► wurde bei RTL gezeigt und fesselte 1,65 Millionen Fans an die Bildschirme. Zudem schalteten 1,00 Millionen Umworbene ein. Das resultierte in miesen 4,9 Prozent bei allen und akzeptablen 9,9 Prozent bei den Jüngeren. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr aufund punktete damit deutlich besser. Die Show erreichte 2,27 Millionen Neugierige insgesamt und eine gute Quote von 7,5 Prozent. Noch besser lief es in der Zielgruppe mit 1,08 Millionen Fernsehzuschauern, die starke 15,3 Prozent zustande brachten.Bei ProSieben erreichte der Superhelden-Film1,52 Millionen Actionfans. Das bedeutete insgesamt 4,5 Prozent, während in der Zielgruppe solide 8,6 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,87 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm.war bei Kabel Eins im Programm und begeisterten nur 0,54 Millionen Zuschauer. Dies bedeutete eine mickrige Quote von 1,6 Prozent. Bei den 0,27 Werberelevanten lag die Sehbeteiligung bei ernüchternden 2,7 Prozent. RTLZWEI war mitan diesem Sonntagabend sehr erfolgreich und lockte 1,33 Millionen Interessenten, die hohe 4,1 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erreichte der Sender mit 0,59 Millionen jüngeren Zuschauern und einer guten Quote von 6,0 Prozent ebenfalls ein starkes Ergebnis.