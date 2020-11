Das Interesse an «The Voice of Germany» schwindet weiter

Quotennews

«Das große Backen» ist hingegen eine stabile Konstante für Sat.1. Noch größere Probleme hat Kabel Eins mit der Dokureihe «PS Perlen».



Im zweiten von drei Sing-Offs ging es am Sonntagabend beium den Einzug in die Liveshows. Eine Woche zuvor verfolgten 2,60 Millionen Fernsehende die Castingshow in Sat.1 . Dies führte zu einem sehr guten Ergebnis von 8,2 Prozent. 1,28 Millionen Umworbene erreichten zudem starke 13,3 Prozent. Mit diesen Werten konnte die Show am gestrigen Abend nicht mehr mithalten. Die Zuschauerzahl sank auf 2,27 Millionen, wodurch auch der Marktanteil auf gute 7,5 Prozent zurück ging. In der Zielgruppe schalteten noch 1,08 Millionen Jüngere ein, die eine hohe Quote von 11,9 Prozent erreichten.Die Sendunginteressierte im Anschluss nur noch 0,55 Millionen Zuschauer sowie 0,22 Millionen der 14- bis 49-Jährigen. Hier wurden annehmbare Werte von 5,2 und 6,8 Prozent ermittelt.am Vorabend hielt sich im Vergleich zur Vorwoche konstant bei 2,32 Millionen Fernsehenden sowie einer hohen Sehbeteiligung von 8,5 Prozent. Die 0,97 Millionen Jüngeren bauten den Marktanteil sogar auf ausgezeichnete 13,4 Prozent aus.Bei Kabel Eins war fürauch in dieser Woche kein besseres Ergebnis möglich, stattdessen fuhr das Programm die bislang schlechtesten Quote ein. 0,54 Millionen Fernsehzuschauer bedeuteten mickrige 1,6 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,27 Millionen Umworbenen lief es mit enttäuschenden 2,7 Prozent nicht besser.