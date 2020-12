«ZDF Magazin Royal» mit guten Quoten nach einem Monat

Quotennews

Knapp einen Monat wird das «ZDF Magazin Royal» mit Moderator Jan Böhmermann gesendet.

Die aktuelle Ausgabe des zuvor auf ZDFneo laufendenerreichte im Spätprogramm ab 23:00 Uhr noch 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der jüngeren Zielgruppe sind davon 1,09 Millionen Zuschauer vertreten. Für den Sendeplatz also durchaus gute Ergebnisse. In der Vorwoche wurden knapp niedrigere Werte erzielt.Bei den gesamten Zuschauern wurde durch diese Zuschauerzahlen ein Marktanteil von 12,8 Prozent und bei der Zielgruppe ein Anteil von starken 18,8 Prozent erreicht. Somit zeigt sich das erst seit kurzem im Hauptprogramm des ZDF gesendet Magazin wohl auf einer konstanten Erfolgsspur.Direkt im Anschluss lief im ZDF und die Zuschauerzahl minderte sich auf 0,77 Millionen. In der Zielgruppe waren es da noch 0,33 Millionen Rezipienten. Auch die Marktanteile sanken auf 5,8 und bei den jüngeren Zuschauern auf 8,0 Prozent.