Amber Riley erhält Titelrolle in neuer NBC Musical-Comedy

US-Fernsehen

Amber Riley («Glee») wird die Hauptrolle in der neuen Musical-Comedyvon NBC erhalten. Dort spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes die wichtigste Rolle. Riley wird hierbei nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera, sondern auch als Co-Executive Producer hinter der Kamera bei dem neuen Format des US-Networks fungieren, welches noch entwickelt wird. Dies berichtet Deadline Hollywood.Die Single-Camera-Comedy mit Musical-Elementen erzählt die Geschichte von Dream Morgan (Riley), einer junge Frau sowie Teenage Mutter. Da sie aber nicht so enden will, krempelt sie ihr Leben um und möchte ihren Traum als Sängerin in die Tat umsetzen.Autorin und Produzentin Lisa Muse Bryant, die seit drei Staffeln im Autorenteam von «Black-ish» schreibt, ist für «Dream» verantwortlich. Ebenfalls als Produzent agiert Neil Meron für Universal Television. Amber Riley spielte sechs Staffeln lang Mercedes Jones in der erfolgreichen FOX-Serie «Glee». Sie war bei «Crazy Ex-Girlfriend» zu sehen und im Film «Nobody’s Fool». Riley sammelte mit den Musicalsauf ABC und dem Revival des Musical-Klassikers «Dreamgirls» am Londoner West End schon einiges an Musical-Erfahrung.