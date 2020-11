«The Undoing»: Starbesetzung, Spannung, New York

Hintergrund

Die neue Serie, die bei Sky läuft, ist mit Nicole Kidman und Hugh Grant besetzt.

In dieser mörderischen Miniserie von David E. Kelley, dem Schöpfer von «Big Little Lies», spielen Nicole Kidman und Hugh Grant ein Paar mit gefährlichen Geheimnissen. Das Konzept der erfolgreichen US-Serie besticht nicht nur durch eine Handlung, die auf einer Reihe von Cliffhangern und Geheimnissen beruht, sondern vor allem durch das Ausnahmetalent der beiden Hauptcharaktere. Kidman und Grant überbieten sich mit ihren schauspielerischen Leistungen gegenseitig. Diese Geschichte eines Ehepaares und eines Verbrechens, das beunruhigende Wahrheiten über die verwickelten Personen enthüllt, ist genau das Richtige für Fans vielschichtiger Unterhaltung.In «The Undoing» spielt Nicole Kidman als Grace Fraser, eine Psychotherapeutin, die alles hat, was sich eine Frau in Manhattan nur wünschen kann. Da ist einerseits die Liebe ihres Mannes und prominenten Onkologen Jonathan, gespielt von Hugh Grant («Vier Hochzeiten»), eine wachsende Liste gut zahlender Kunden, die ihren Rat zur Verbesserung ihres Lebens wünschen, und ein begabter kleiner Sohn, gespielt von dem talentierten Nachwuchsschauspieler Noah Jupe ( «A Quiet Place» , «Honey Boy»). Grace scheint das perfekte Leben zu führen und auch nicht bereit zu sein, bald von ihrem Platz in der Oberschicht herunterzukommen. Zumindest nicht freiwillig.Die makellose Fassade beginnt zu bröckeln, als Elena Alves Grace‘ Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Gegensatz zu den Karriere- und Society-Frauen, mit denen Grace sich sonst umgibt, ist Elena eine Künstlerin und Außenseiterin, die Schwierigkeiten hat, sich der noblen Gesellschaft der New Yorker Upper Class anzupassen. Nach einigen Begegnungen beginnt sie jedoch, sich gegenüber Grace zu offenbaren. Dabei ist sie nicht gerade rücksichtsvoll und kollidiert auf unangenehme Weise mit der perfekt polierten Welt, auf die Grace so viel Wert legt. Kurz danach wird Elena brutal ermordet aufgefunden und damit beginnt die Auflösung von Graces Ruf, Ehe und Verstand, denn ihr Mann, Jonathan, gilt schnell als Hauptverdächtiger.Während sich die Mordermittlung und alle zugehörigen Irrungen und Wirrungen entfalten, wird Graces Verwirrung über die Realitäten ihres Lebens immer unschärfer, je mehr verheerende Details ihr offenbart werden. Sie wird durch endlose Schleifen der Unsicherheit geworfen. Das Publikum wartet gespannt, während die Dominosteine weiter fallen. Während angespannter Verhörszenen in New Yorker Polizeistationen und psychotischer Episoden im Central Park stellt Kidman dabei immer wieder ihre unnachahmlichen schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis und nimmt den Zuschauer mit auf eine Achterbahn der Emotionen.Mit der brutalen Ermordung der Künstlerin Elena scheint sich über Nacht eine Kluft im so perfekten Leben der zwei Hauptcharaktere geöffnet zu haben: der gewaltsame Tod verursacht eine Kette schrecklicher Enthüllungen. Nach einer sich ausbreitenden und sehr öffentlichen Katastrophe zurückgelassen und entsetzt über die Art und Weise, wie sie ihren eigenen Rat nicht befolgt hat, muss Grace ein Leben aufgeben und ein anderes für ihr Kind und ihre Familie schaffen. «The Undoing», übrigens ein großer Hit für den amerikanischen TV-Sender HBO, fängt das Publikum gekonnt in Graces Verwirrung und ihrem dämmerndem Erwachen ein, während wir einen seltenen Einblick in das Leben der reichen und schönen New Yorker bekommen.