John Barrowman kehrt zu «Doctor Who» zurück

England

Für das Feiertagsspecial kehrt er als der bekannte Captain Jack Harkness im Special „Revolution of the Daleks“ zurück.

Es gibt noch kein konkretes Sendedatum der Feiertagsspecial-Folge der neustenStaffel, die sonst um die Feiertage Weihnachten und Silvester bei BBC One in Großbritannien und beim amerikanischen BBC America ausgestrahlt wird. Klar ist aber, dass John Barrowman als der bekannte unsterbliche Zeitreisende Captain Jack Harkness aus dem 51. Jahrhundert zurückkehrt.Er ist bereits seit der ersten Staffel der Neuauflage «Doctor Who» 2005 Teil des Serienuniversums und spielte zwischen 2006 und 2011 in seinem eigenen Spin-Off «Torchwood». Zuletzt war Barrowman im Finale der vierten Staffel, 2010 zu sehen. Im Special wird er wohl den Freunden des Doktors helfen, ein Plan gegen die Daleks zu vereiteln, aber wird er es auch schaffen, den Doctor aus dem Gefängnis zu befreien, in dem er im zwölften Staffelfinale inhaftiert worden ist?„Jacks Mantel wieder überzustreifen und das Set von «Doctor Who» wieder zu betreten, war einfach wie ‚nach Hause kommen‘“, kommentiert Barrowman seine Rückkehr. „Es macht immer Spaß, Captain Jack zu spielen. Er ist ein Charakter, der mir am Herzen liegt, und der mein Leben nachhaltig verändert hat; und die Gewissheit, dass die Fans ihn auch lieben, macht die Rückkehr umso süßer. Ich hoffe, alle haben ihr Vergnügen an Jacks heldenhaften Abenteuern an der Seite von ‚Dreizehn‘.“