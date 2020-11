Netflix will die ABQ-Studios in New Mexico erweitern

Wirtschaft

In der Region sollen rund eine Milliarde US-Dollar an Produktionen investiert werden.

Der Streamingdienst Netflix erweitert seine Präsenz im US-Bundesstaat New Mexiko und kündigte am Montag an, dass es die ABQ Studios erweitert und dort zusätzliche Produktionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zusagt. Die Investition soll im nächsten Jahrzehnt 1.000 Arbeitsplätze bei Produktionen schaffen, hinzu kommen rund 1.500 neue Jobs im Baugewerbe, um die Erweiterungen abzuschließen.Die Gouverneurin von New Mexico, Michelle Lujan Grisham, bezeichnete Netflix als "unglaublichen Partner" und lobte den Streamer in einer Erklärung, weil er "die Grenzen von Innovation und Expansion erweitert und gleichzeitig so vielen New Mexikanern erfüllende Arbeitsmöglichkeiten bietet".Netflix plant den Bau von zehn Produktionshallen, Postproduktionsdienstleistungen, Produktionsbüros, Produktionsstätten, Schuleinrichtungen, Suiten und weitere Gebäude, die ein Studio brauchen. Zudem arbeitet Netflix mit dem New Mexico Film Office zusammen.