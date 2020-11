12 neue Schauspieler für «You»

US-Fernsehen

Die Netflix-Serie wird mit einem Dutzend neuer Akteure versehen.

Der Streamingdienst Netflix hat bereits vor einiger Zeit eine dritte Staffel der Seriebestellt, die erneut zehn Episoden umfassen soll. Die neue Runde könnte im Jahr 2021 debütieren, wenn durch Corona die Drehmaßnahmen nicht verzögert werden. Die Verantwortlichen der Serie, Sera Gamble und Greg Berlanti, haben insgesamt zwölf neue Schauspieler verpflichtet.Saffron Burrows, Dylan Arnold und Tati Gabrielle wurden alle in regulären Serienrollen besetzt. Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Mehl, Christopher O'Shea, Christopher Sean, Bryan Safi, Mackenzie Astin, Ayelet Zurer und Jack Fisher werden alle als wiederkehrende Gaststars auftreten. Burrows war in Staffel 2 in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen, wird aber in Staffel 3 zur regulären Serie aufsteigen.«You» ist eine Produktion von Berlanti Productions und Alloy Entertainment in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Als ausführende Produzenten fungieren Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Neil Reynolds, Gina Girolamo, Silver Tree, Michael Foley und Justin Lo.