Größte Reichweite für «Terra X» seit März

Quotennews

Mit den starken Werten konnte auch die neu TV-Saga «Altes Land» zur Primetime nicht mithalten.



Die gestrige Ausgabeschnitt so stark ab wie lange nicht mehr. Insgesamt 5,30 Millionen verfolgten die Dokureihe über Vulkane und Dirk Steffens Reise zum Nyiragongo im Kongo. Gefragter war zuletzt eine Ausgabe Anfang März, ebenfalls zum Thema Vulkane. „Der letzte Tag von Pompeji“ interessierte damals 5,34 Millionen Zuschauer. Die neue Ausgabe verbuchte nun einen guten Marktanteil von 15,7 Prozent. Besonders beliebt war das Format bei den 0,90 Millionen Jüngeren, welche eine starke Quote von 9,0 Prozent erzielten.Zur Primetime startete Teil eins der neuen Familiensaga. Das Programm lockte 5,29 Millionen Neugierige und lag somit weiterhin bei guten 14,6 Prozent. Ein enormer Einbruch war jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen zu verzeichnen. Die Reichweite fiel auf 0,47 Millionen Menschen. Somit halbierte sich die Sehbeteiligung auf einen enttäuschenden Wert von nur 4,1 Prozent.Weiter ging es mit demab 21.45 Uhr, welches noch 4,91 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Quote steigerte sich hiermit wieder auf starke 15,9 Prozent. Eine deutliche Verbesserung war außerdem bei der jüngeren Zuschauerschaft zu erkennen. 0,77 Millionen Fernsehende reichten für einen hohen Marktanteil von 7,9 Prozent.