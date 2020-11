Primetime-Check

Wie viele Zuschauer überzeugte das Fußball-Länderspiel im ZDF? Punktete RTL auch ohne eine neue Ausgabe von «Das Supertalent»?



Das Erste zeigte am Samstagabend in der Primetime den Krimiund sicherte sich bei einem Publikum von 4,61 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 14,3 Prozent. Bei den Jüngeren kam das Programm auf 0,59 Millionen Fernsehende sowie durchschnittliche 6,8 Prozent. Weiter ging es ab 21.45 Uhr mit der Komödie, welche bei einer Reichweite von 3,27 Millionen Menschen weiterhin überdurchschnittliche 11,8 Prozent Marktanteil verbuchte. 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten noch für solide 5,6 Prozent. Im ZDF fuhr man mit der Partie zwischen Deutschland und der Ukraine der Nations League herausragende 26,1 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 8,16 Millionen Sportbegeisterten ein. Das Spiel faszinierte 2,02 Millionen jüngere Fernsehende und landete bei diesen bei einer überragenden Sehbeteiligung von 23,2 Prozent.RTL strahlte die Showaus. 2,60 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gespannt die Sendung und lieferten dem Sender einen guten Marktanteil von 10,0 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 1,17 Millionen Begeisterten auf starke 15,9 Prozent. Sat.1 hielt mit dem Film «Trolls» ► hingegen nur 0,95 Millionen Fernsehende vor den Bildschirmen und erreichte nur enttäuschende 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,49 Millionen Werberelevanten resultierte daraus eine mäßige Quote von 5,6 Prozent. Ab 22.00 Uhr war schließlich die Komödieim Programm. Hierfür interessierten sich dann noch 0,65 Millionen beziehungsweise 0,46 Millionen Werberelevante. Somit wurden noch Sehbeteiligungen von miesen 2,8 sowie annehmbaren 6,6 Prozent ermittelt.ProSieben hingegen begeisterte mit dem Science-Fiction-Film1,57 Millionen Zuschauer und erzielte somit gute 5,1 Prozent. Auch bei den 0,76 Millionen Umworbenen kam das Programm recht gut an und sorgte für eine Quote von 9,0 Prozent. Vox setzte auf den Triller, lockte aber nur 1,16 Millionen Fernsehzuschauer. Der Film kam somit auf mäßige 3,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit 0,47 Millionen Fernsehenden sowie 5,4 Prozent ähnlich. «Inferno» ► reichte im Anschluss jedoch nur noch für maue Marktanteile von 3,1 und 4,5 Prozent.Bei RTLZWEI lief in der Primetime das Actiondrama, welches es mit insgesamt 1,31 Millionen Fernsehzuschauern auf starke 4,1 Prozent Marktanteil schaffte. Bei den Werberelevanten schalteten 0,53 Millionen Menschen ein und der Sender fuhr eine Quote von guten 6,1 Prozent ein. Kabel Eins überzeugte mit zwei Folgensowie einer Episodein der Primetime zwischen 0,66 und 0,79 Millionen Serienfans. In der Zielgruppe wurden schwache 2,7 bis 3,6 Prozent Marktanteil verbucht.