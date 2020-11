Norwegian Cruise Lines strahlt eigene Doku-Serie aus

Vermischtes

Die erste Episode wird live am 20. November 2020 auf der Homepage ausgestrahlt. Darüber hinaus bekommt «The Choir of Man» eine exklusive Aufführung.

Mit der neuen Doku-Serie «EMBARK - The Series» erhalten Zuschauer aus erster Reihe Einblicke hinter die Kulissen von Norwegian Cruise Line (NCL), die seit mehr als 53 Jahren Pionier der modernen Kreuzfahrt und in ihren Vorbereitungen für das langerwartete Comeback ihrer weltweiten Kreuzfahrten sind. Der Zuschauer erhält in zwei Episoden exklusiven Zugang zum Entertainment-Programm der internationalen Kreuzfahrtreederei. Musicals auf Broadway- und West End-Niveau, die Gäste im Urlaub an Bord der 17 Schiffe der Flotte erleben können, werden live gestreamt.Die Zuschauer werden außerdem virtuell ins historische Garrick Theater im Londoner West End entführt, wo zum ersten Mal seit vielen Monaten die Originalbesetzung der Erfolgsshow «The Choir of Man» zusammenkommt. Höhepunkte der Darstellung bilden die Publikumslieblinge "Save Tonight", "Escape (The Piña Colada Song)", "Hello" und "Some Nights". Darüber hinaus geben die Musical-Darsteller persönliche Einblicke, wie sie die letzten Monate während dieser turbulenten Zeiten gemeistert haben und mit welchen Hoffnungen und Erwartungen sie positiv in die Zukunft blicken.Produziert und geleitet von Nic Doodson, einem der kreativen Köpfe hinter «The Choir of Man», kann die rund 40-minütige Episode mit deutschen Untertiteln ab dem 20. November 2020, auf www.ncl.com/embark kostenfrei angeschaut werden.