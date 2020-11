«Die Diplomatin» lässt nach, «Tagesschau» punktet mit US-Nachrichten

Quotennews

Eine neue Ausgabe «Die Diplomatin» konnte das Niveau von vor 18 Monaten nicht halten, dafür punktete aber die ARD- und ZDF-Nachrichtensendungen mit der US-Wahl.

Das Erste setzte am Samstagabend auf eine neue Ausgabe von. Es war die insgesamt fünf Folge der Krimi-Serie, die zuletzt vor 18 Monaten lief. Damals holte die Episode «Böses Spiel» eine Gesamtreichweite von 6,41 Millionen Zuschauern. Bei den Jüngeren sahen im Mai 2019 0,87 Millionen zu. Daraus resultierten Marktanteile von herausragenden 22,0 und starken 10,8 Prozent. Auch diesmal gab es gute Ergebnisse, wenngleich sie nicht so hoch ausfielen wie damals.lockte 6,16 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was zu einem Marktanteil von 18,6 Prozent führte. In der jüngeren Zusehergruppe holte die Blaue Eins 0,88 Millionen Krimi-Fans. Der öffentlich-rechtliche Sender generierte damit einen Anteil von guten 9,5 Prozent.Zuvor lief es für diebereits fantastisch. Die Nachrichten-Sendung informierte insgesamt 9,71 Millionen Zuschauer über die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten. Nur fünf Mal in diesem Jahr verfolgten mehr Zuschauer ab drei Jahren die 20-Uhr-Nachrichten in diesem Jahr. Auch bei den Jüngeren Sehern war die Sendung sehr gefragt. Es schauten 2,37 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zu. Die Marktanteile lagen bei 28,7 insgesamt und 24,3 Prozent bei den Jungen. Damit war diebei Jung und Alt das gefragteste Format des Samstags.Das ZDF setzte ab 20:15 Uhr aufund unterhielt damit ein 4,67-millionenköpfiges Publikum. Aus der jüngeren Gruppe sahen 0,87 Millionen zu, woraus sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil resultierten. Insgesamt lag dieser bei ordentlichen 15,6 Prozent. Das sendungsunterbrechendeinformierte ab 21:43 Uhr zehn Minuten lang 4,73 Millionen. Der Marktanteil sank auf 14,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die relative Sehbeteiligung auf 10,6 Prozent und die Reichweite auf 0,93 Millionen.