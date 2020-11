«Gefragt  gejagt» verabschiedet sich mit starken Quoten

Quotennews

Bei der letzten Folge in diesem Jahr waren noch einmal bekannte Quizprofis zu Gast. Am späteren Abend erreichte ein «Brennpunkt» besonders viele Menschen.



Ein letztes Mal in diesem Jahr hieß es im Ersten „Und die Jagd beginnt“. Bei der Abschlussfolge vonwaren die Quizprofis aus «Quizduell-Olymp» zu Gast. Gemeinsam mit Thomas Hermanns traten Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Eckhard Freise gegen den Jäger Sebastian Jacoby an und siegten knapp. Die Woche voller Rekorde ging für das Format auch mit einem starken Wert zu Ende. Bei einem Publikum von 3,76 Millionen Fernsehenden war erneut ein starker Marktanteil von 16,9 Prozent möglich. Auch die 0,46 Millionen Jüngeren kamen auf hohe 9,5 Prozent.Im Anschluss überzeugtemit Mirja Boes und Martin Schneider noch 2,92 Millionen Zuschauer und landete damit bei soliden 10,6 Prozent. 0,46 Millionen Quizfans im Alter zwischen 14 und 19 Jahren entsprachen einer guten Quote von 7,2 Prozent. Die Primetime startete schließlich mit dem, welcher 7,36 Millionen Menschen interessierte. Das Ergebnis waren ausgezeichnete 21,8 Prozent Marktanteil. Vertreten waren außerdem 1,68 Millionen Jüngere, bei denen hervorragende 18,2 Prozent auf dem Papier standen.Ab 20.30 Uhr kam das Familiendramaauf eine Reichweite von 4,37 Millionen Fernsehzuschauern und eine Quote von guten 13,6 Prozent. Bei den 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte der Film nur für passable 6,2 Prozent Marktanteil. Dieverfolgten schließlich 4,15 Millionen Zuschauern und 0,71 Millionen Jüngere. Hier steigerte sich die Sehbeteiligung wieder auf gute 14,4 sowie 8,3 Prozent.