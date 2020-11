Soap-Vorschau: Kevin schwebt dank Freundschaft+ im siebten Himmel

Soap-Check

Es ist wieder heiß in der kommenden Woche: Bei «Köln 50667» werden Kevin und Zoe auch weiterhin zusammen Spaß haben. Unterdessen kennt Mandy keine Gnade mit André.

Britta ist glücklich, dass die Forschungsgelder für ihre Studie bewilligt wurden. Sie freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Neuro-Chef Dr. Hendrik Althaus, muss dann aber perplex erfahren, dass die Klinik ihm die Leitung ihrer Studie anvertraut hat. Mona leidet wegen Andreas´ Lügen und auch wegen ihres nun gestörten Verhältnisses zu Tatjana. Überfordert wirft sie Andreas aus der Wohnung. Jens, der mitfühlend sieht, wie Mona leidet, will sie ablenken. Andreas gefällt der Kontakt zwischen den beiden gar nicht. Gunter kann nicht fassen, dass David die Beweismittel gegen Amelie vernichtet hat und überlegt, ob David noch Gefühle für sie hegt. Der streitet das aber ab. Anton entdeckt seine Liebe zu Hühnern und Enten und blüht auf. Tina und Ben freuen sich amüsiert darüber, während Walter vor allem mit den Hühnern hadert. Anton verspricht, sich um die Tiere zu kümmern. Dafür bietet Walter ihm an, zu ihm auf den Hof zu ziehen.Werner und Robert wollen mit Christoph Ariane als Mörderin überführen. Hildegard und Alfons möchten für einen Kirchenbasar spenden. Tim muss befürchten, dass das Poloturnier nicht stattfinden kann. Zwischen Rosalie und Michael herrscht Eiszeit. Lucy wird bewusst, welche Kreise ihr Geister-Schwindel inzwischen zieht. Werner und Robert haben in Brüssel einen Kompromiss gefunden und kehren an den „Fürstenhof“ zurück. Dort erfahren sie von Christophs Verdacht, dass Ariane ihren Ex-Mann Karl umgebracht habe. Christoph und Werner wollen Beweise finden und Ariane überführen, während Robert scheinbar andere Pläne verfolgt. Hildegard erfährt, dass die Kirche einen Basar plant, um Gelder für ein Kinderheim zu sammeln. Gemeinsam mit Alfons will sie alte Kisten aussortieren und spenden. Doch vor allem Alfons tut sich schwer, sich von Erinnerungsstücken zu trennen. Tim freut sich auf das lang ersehnte Poloturnier, das in Kürze ansteht. Doch dann erfährt er, dass es beim Clubhaus Probleme gibt und das Turnier möglicherweise nicht stattfinden kann. Als die eifersüchtige Rosalie Amelie eine Szene macht, geht Michael dazwischen und stellt klar, dass er und Rosalie kein Paar sind. Dadurch fühlt Rosalie sich so gedemütigt, dass die Stimmung zwischen den beiden endgültig kippt. Amelie will nicht weiter zwischen die Fronten geraten und kündigt die Zusammenarbeit mit Rosalie.Als Amelie sich mit Ringelröteln ansteckt, muss Bambi entscheiden, ob er sich von Amelie oder Saskia fernhält. Doch das kann er nicht hinnehmen ... Als Britta ihre Eitelkeit zur Seite schiebt und statt in High Heels in bequeme Sneaker schlüpft, bringt ein spitzer Kommentar von Eva sie wieder ins Wanken. Ringo legt sich mit Benedikt an und nimmt Julius für dessen Streich vor ihm in Schutz - auch wenn er damit seinen Job riskiert ...Chiara glaubt, wegen ihres Outings schlechter bewertet worden zu sein...Kim schafft es nicht, ihrer Mutter aus dem Weg zu gehen und muss sie zähneknirschend bei sich aufnehmen...Erik und Toni haben durch Eriks Arbeitspensum kaum Zeit füreinander. Toni lockt ihn mit einem Booty-Call in die WG. Ihre Vorfreude wird allerdings ausgebremst. Nazan lässt sich von Emily nicht provozieren. Die lästert bei Jessie Wang über Nazan, so dass sie zunächst mit Emily aus der Auktion aussteigt, doch Nazan kann sie umstimmen. Als Emily mit leeren Händen dasteht, springt sie über ihren Schatten und setzt sich für die Charity-Auktion ein.Tarek ist am Ende, weil Lukas behauptet, mit Shayenne geschlafen zu haben. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um Tarek zu beweisen, dass Lukas lügt. Denn sie hofft nach wie vor darauf, mit Tarek endlich ein erfülltes Sexleben zu haben. Max‘ kleine Schwester Lilli zeigt unterdessen ihre zwei Gesichter: Zu Anna ist sie fies, zu Max zuckersüß. Durchschaut Max die hinterhältigen Intrigen – oder wird Lilli die Beziehung der beiden crashen? Schülerin Bambi wird derweil aus einem Fenster mit Wasser überschüttet. Ist es ein Prank? Und warum verschweigt Bambi den Täter? Dietrich und Schulsekretärin machen sich auf die Suche und decken schließlich Bambis brisantes Geheimnis auf. Leonard wiederum taucht beim Sportunterricht in einem peinlichen Rocky-Kostüm auf und behauptet, dass nur Männer Sportasse sind. Die Mädchen beweisen ihm beim Bauchtanz aber direkt das Gegenteil. Allerdings wird die Challenge am Ende ziemlich hart und unfair. Thea erleidet sogar einen Unfall. Wann lernen die Schüler endlich, dass Fair-Play beim Sport alles ist?Kevin traut sich, Ansprüche an Zoe zu stellen und wird dafür belohnt. Als sie erklärt, dass sie den Kontakt und die Freundschaft Plus mit ihm fortführen wolle, weil es ihr total guttut, schwebt Kevin im siebten Himmel. Bei einem Survival-Trip im Wald will er sich als der Mann beweisen, mit dem es sich lohnt, Dinge von der persönlichen Bucketlist anzugehen. Kevin will damit weiterhin daran arbeiten, die sprunghafte Zoe doch noch davon zu überzeugen, eine echte Beziehung mit ihm einzugehen. Denn er ist sich schon längst sicher, bis über beide Ohren verliebt in sie zu sein.André ist geschockt, denn Mandy ist ihm auf die Schliche gekommen und konfrontiert ihn mit seinem Seitensprung mit Babysitterin Carlotta. Der Fremdgänger versucht alles, um die Wogen irgendwie wieder zu glätten. Doch Mandy kennt keine Gnade mit André: Sie wirft ihn hochkant vom Hausboot und kündigt an, dass er Joey nicht wiedersehen wird. André kommt zunächst im Loft unter, während Mandy sich verletzt und enttäuscht bei Jade ausheult. Doch Mandys Drohung lässt André keine Ruhe. Erneut taucht er auf dem Hausboot auf, um mit ihr zu reden. Dort trifft er aber nur Schmidti an, der sich um Joey kümmert und André aus Rücksicht auf Mandy nicht zu seinem Sohn lassen will.