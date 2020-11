Quotencheck

Wie lief es für die neuen Folgen im Vergleich zur überragenden Staffel im Vorjahr?

Zum bereits fünften Mal zogen für die Showzehn Promipaare für zwei Wochen gemeinsam in ein Sommerhaus ein. Aufgrund der Corona-Pandemie befand sich dieses jedoch nicht wie üblich in Portugal, sondern wurde durch einen Bauernhof in Nordrheinwestfalen ersetzt. 2016 startete das Format bei RTL mit vier Folgen, die Anzahl erhöhte sich fast jedes Jahr, 2020 sogar auf elf Ausgaben. Im Finale wurden schließlich Caro Robens und ihr Ehemann Andreas Robens zum Promipaar 2020 gekürt.Im Vorjahr liefen die Folgen dienstags zur Primetime, diesmal wurden neue Ausgaben nun wahlweise mittwochs und sonntags ausgestrahlt. Los ging es am Mittwoch, den 9. September mit einer Zuschauerzahl von 2,51 Millionen Menschen. Somit sicherte sich die Auftaktfolge auf dem Gesamtmarkt die stärkste Quote von 9,9 Prozent. Eine Woche später waren noch 2,49 Millionen Fernsehende dabei, die gute 8,9 Prozent Marktanteil verbuchten. Die Umworbenen startete mit 1,39 Millionen Neugierigen in die neue Staffel, bei der nächsten Folge waren 1,51 Millionen interessiert. Somit wurde eine starke Sehbeteiligung von 18,7 beziehungsweise 18,3 Prozent ermittelt.Die erste Sonntagsfolge lief am 20. September und mussten einen Verlust der Zuschauerzahlen hinnehmen. Mit 2,03 Millionen Fernsehenden und 1,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen war jeweils das kleinste Publikum mit dabei. Dies spiegelte sich auch im Marktanteil wider, der auf 7,8 beziehungsweise 14,1 Prozent fiel. Deutlich gefragter war die Ausgabe am folgenden Mittwoch als 2,60 Millionen Zuschauer überdurchschnittliche 9,3 Prozent ergatterten. In der Zielgruppe bedeuteten sowohl 1,57 Millionen Fernsehende als auch der ausgezeichnete Marktanteil von 20,0 Prozent die stärksten Werte der Staffel.Folge fünf generierte 2,40 Millionen Begeisterte und eine passable Sehbeteiligung von 7,9 Prozent. Die 1,39 Millionen Jüngeren schnitten mit guten 15,1 Prozent etwas besser ab. Am Mittwoch, den 30. September wurden mit einem Publikum von 2,66 Millionen Menschen die meisten Zuschauer erreicht. Hier wurde ein Marktanteil von 8,9 Prozent gemessen. Die 1,41 Millionen Werberelevanten erzielten hohe 15,7 Prozent.Ab diesem Zeitpunkt liefen die Ausgaben ausschließlich sonntags. In den drei folgenden Wochen schalteten 2,54, 2,22 und 2,55 Millionen Interessenten ein. Die Quote sank von guten 8,6 Prozent auf annehmbare 7,4 Prozent, ehe sie sich wieder auf 8,1 Prozent erholte. Zudem saßen 1,43, 1,25 und 1,38 Millionen der 14- bis 49-Jährigen vor dem Bildschirm. Hier fuhr der Sender Werte von 16,2, 13,9 sowie 14,6 Prozent Marktanteil ein.Zur vorletzten Ausgabe sank die Reichweite erneut auf 2,26 Millionen Fernsehzuschauer. Hier wurde ein Tiefstwert von akzeptablen 7,1 Prozent eingefahren. Auch für die 1,24 Millionen Umworbenen bedeutete diese Folge mit nur 12,8 Prozent Marktanteil das schwächste Ergebnis. Zum Finale legte das Format erneut einen leichten Aufschwung hin. Die Krönung des Promipaars 2020 verfolgten somit 2,42 Millionen Zuschauer, die solide 7,7 Prozent einfuhren. 1,34 Millionen Jüngere beendeten die diesjährige Staffel mit einem guten Marktanteil 13,8 Prozent.Insgesamt begeisterte Staffel fünf von «Das Sommerhaus der Stars» bei RTL durchschnittlich 2,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Von den Fernsehenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten im Schnitt 1,36 Millionen Menschen ein. Insgesamt lag der Sender mit 8,3 Prozent Marktanteil relativ genau im Senderschnitt, bei den Jüngeren waren starke 15,7 Prozent möglich. Diese Ergebnisse sind zufriedenstellend für RTL, liegen aber wie zu erwarten deutlich hinter den Spitzenwerten der vorjährigen Erfolgsstaffel. Damals verbuchte der Sender überragende Quoten von 12,1 beziehungsweise 23,1 Prozent.