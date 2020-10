«Papa auf Wolke 7» solide, aber nicht auf Wolke 7

Quotennews

Die Komödie «Papa auf Wolke 7» sorgte zwar für eine der stärksten Reichweiten des Tages, doch fiel deutlich unter die Fünf-Millionen-Marke. «Rote Rosen» hatte am Nachmittag mächtig zu kämpfen.

Die größte Reichweite am Freitag verbuchte das Erste mit der. Die Nachrichtensendung informierte um 20:00 Uhr 6,03 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon 1,35 Millionen jüngere. Die Marktanteile betrugen 19,3 beziehungsweise 16,5 Prozent. Danach gab es jedoch einen deutlichen Niveau-Abfall. Die Komödieholte danach noch eine Reichweite von 4,78 Millionen Zuschauern. Von den Jüngeren blieben noch 0,56 Millionen dran. Der Gesamtmarktanteil lag mit 15,1 Prozent noch einem guten Level, doch die 6,6 Prozent bei den Jungen war bereits ganz leicht unter Senderschnitt.Erfolgreicher waren dann ab 21:45 Uhr die, die 0,60 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bediente und die Sehbeteiligung auf 7,4 Prozent erhöhte. Insgesamt standen 3,73 Millionen Seher und 13,1 Prozent auf dem Papier. Eine-Wiederholung schaffte es ab 22:15 Uhr noch auf eine Gesamtreichweite von 1,78 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil brach auf 8,2 Prozent ein.Am Nachmittag waran diesem Freitag beim jungen Publikum besonders schwach. Lediglich 0,06 Millionen schalteten ab 14:08 Uhr ein. Der Marktanteil belief sich auf schlechte 3,6 Prozent. Insgesamt sahen 1,17 Millionen zu, die niedrigste Reichweite in dieser Woche. Der Gesamtmarktanteil betrug nur 10,5 Prozent und war seit Anfang August nicht mehr so niedrig, als 9,7 Prozent verbucht worden waren.