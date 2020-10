«Pocher - gefährlich ehrlich»: RTL setzt die Late-Night-Show nahtlos fort

TV-News

von Hannes Könitzer 30. Oktober 2020, 11:28 Uhr

In den kommenden Wochen zeigt der Sender am Donnerstag sechs weitere Ausgaben.

Oliver Pocher und seine Frau Amira werden auch in der kommenden Woche ihre Late-Night-Showfortsetzen. Eigentlich sollte am 2. November die vorerst letzte Ausgabe der Sendung laufen, nun gab der Sender RTL die direkte Fortführung bekannt. Dabei verlieren die Pochers zwar ihren Sendeplatz am Sonntagabend, der Donnerstag gehört aber weiterhin ihnen. So hat RTL zunächst sechs weitere Folgen bestellt, wobei es direkt am Donnerstag, den 5. November um 23.15 Uhr weitergeht. Die eigentlich geplanten Wiederholungen von «Alarm für Cobra 11» zu dieser Sendezeit entfallen.Für «Pocher - gefährlich ehrlich» ist es bereits die dritte eher kurzfristige Verlängerung dieser Art. Die Sendung war ursprünglich im Mai an den Start gegangen, wobei RTL zunächst einmal nur vier Folgen bestellt hatte. Kurz vor deren Abschluss verlängerte der Sender die Late-Night-Show bis in den August, wo es dann erneut zur Bestellung weiterer Folgen kam.Mittlerweile ist «Pocher - gefährlich ehrlich» entsprechend seit Mai ununterbrochen auf Sendung und erreicht mit der nächsten Folge auch schon ein kleines Jubiläum. Die mittlerweile 30. Episode wird dabei etwas später als gewohnt laufen, und zwar erst am 2. November um 0.10 Uhr.