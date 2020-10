«The Barbarians» verbuchte starke Zahlen

VOD-Charts

Der Film «Borat 2» mit Sacha Baron Cohen in der Hauptrolle ist dagegen schlecht abgeschnitten.

Das am 23. Oktober erschienene Amazon Exklusiveist bei den Zuschauern nicht sehr gut angekommen und mit einer Brutto-Reichweite 2,65 somit auf Platz 6 in den VOD-Charts. Mit gleichen Zahlen ist auchvertreten. Die Superhelden Serie, welche letzte Woche noch auf dem ersten Platz war muss sich diese Woche auf dem neunten Platz mit einer Brutto-Reichweite von 2,16 Millionen hin gesellen. Dicht davor ist die Aaron Korsh Anwaltsseriemit einer Brutto-Reichweite von 2,17 Millionen auf Platz acht. Die zehnte Platzierung ist der historischen fiktionalen Serieverliehen.Der dritte Platz geht an die allseits bekannte Dramaserie «The Walking Dead», welche eine Bruttoreichweite von 4,85 Millionen erwies. Die Krimiserie «The Alienst» ist auf der zweiten Platzierung mit einer lobenswerten Brutto-Reichweite von 5,40 Millionen. «Grey’s Anatomy» mit einer Brutto-Reichweite von 2,71 Millionen und «Star Trek: Discovery» mit 2,70 Millionen nehmen sich die beiden auf dem vierten und fünften auch nicht viel., das deutsche Historiendrama welches am 23. Oktober als Netflix Original erschienen ist, hat eine erstaunliche Brutto-Reichweite von 5,82 Millionen erlangt und ist damit verdient auf dem ersten Platz.