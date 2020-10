Apple heuert Seth Rogen an

US-Fernsehen

Zusammen mit Rose Bryne wird auch der «Neighbors»-Regisseur in einer neuen Serie mitwirken.

Set Rogen und Rose Byrne sind die Hauptdarsteller einer neuen Comedy-Serie, die der Apfel-Konzern bestellte. In der halbstündigen Serie mit dem Titelwerden die beiden wieder mit Nick Stoller zusammenkommen, der bei den beiden «Neighbors»-Filmen Regie führte und auch am Drehbuch der Fortsetzung schrieb. Die Serie hat einen Auftrag über zehn Episoden erhalten.«Platonic» erforscht das Innenleben der platonischen Freundschaft. Ein Paar ehemaliger bester Freunde, die sich in ihrer Jugend kennen gelernt haben, kommen als Erwachsene wieder zusammen und versuchen, den Riss zu flicken, der zu ihrem Streit führte. Da ihre Freundschaft immer kräftezehrender wird, destabilisiert sie ihr Leben und veranlasst sie dazu, ihre Entscheidungen neu zu überdenken.Stoller hat die Serie mitgeschrieben und wird sowohl Regie als auch die Produktion führen. Francesca Delbance, die zusammen mit Stoller die Netflix-Serie «Friends from College» schuf, ist auch Co-Autorin. Rogen und Byrne werden zusammen mit Conor Welch von Stoller Global Solutions die Produktion übernehmen. Hinter dem Projekt steht Sony Pictures Television.