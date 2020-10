Primetime-Check

War der Start der neuen «Bauer sucht Frau»-Staffel ein Erfolg? Wie lief es für den Serienabend bei ProSieben?



Das Erste startete am Montagabend mit der Komödiein die Primetime und reizte damit 4,68 Millionen Zuschauer, was guten 14,7 Prozent Marktanteil entsprach. 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig hervorragende 13,2 Prozent.folgte mit einem Einbruch auf 9,8 und 8,6 Prozent, so dass sich insgesamt noch 2,64 Millionen Menschen die Reportage anschauten. Dieerreichten ab 22.15 Uhr wieder etwas bessere 11,6 Prozent insgesamt und 10,8 Prozent Sehbeteiligung bei den Jüngeren. Für Neuigkeiten zum aktuellen Geschehen schalteten also 2,49 Millionen Menschen und 0,65 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft ein. Das ZDF war mit dem Dramanur mäßig erfolgreich und begeisterte 4,40 Millionen Menschen für sich, was ab 20.15 Uhr durchschnittlichen 13,8 Prozent Marktanteil glich. 0,51 Millionen Jüngere führten zudem zu passablen 5,7 Prozent. Ab 21.45 Uhr holte dasbei 4,90 Millionen Zuschauern sehr gute 18,0 und 10,9 Prozent Marktanteil beim jüngeren Publikum, ehe der Thriller2,57 Millionen Fernsehende unterhielt. Dabei beliefen sich die Quoten auf 15,9 und 5,5 Prozent.Der neue Staffelauftakt vonfesselte bei RTL 4,90 Millionen Fans der Kuppelshow an die Bildschirme, darunter befanden sich 1,56 Millionen Umworbene. Das resultierte in überragenden 16,0 Prozent bei allen und 18,1 Prozent bei den Jüngeren.folgte mit 3,02 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und 0,88 Millionen Werberelevanten. Starke 15,7 und 16,2 Prozent Marktanteil kamen zusammen. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr aufund punktete damit nicht besonders gut. Die Doku erreichte nur 1,01 Millionen Interessenten insgesamt und 0,57 Millionen Umworbene. Somit musste sich der Sender mit Sehbeteiligungen von mauen 3,3 und akzeptablen 6,8 Prozent zufriedengeben.konnte nicht mehr viel retten und schloss mit mageren 3,6 Prozent Marktanteil bei 0,68 Millionen Zuschauern an sowie mit mäßigen 6,6 Prozent bei 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen.Bei ProSieben brachte man es mit einer Doppelfolge vonauf jeweils 0,93 Millionen Serienfans. Das bedeutete maue 2,9 Prozent insgesamt, während in der Zielgruppe solide 8,8 und 9,3 Prozent Marktanteil zustande kamen. Folglich waren 0,80 und 0,83 Millionen jüngere Zuschauer mit dabei. Vier Folgenbeendeten mit Zuschauerzahlen zwischen 0,73 und 0,62 Millionen die Primetime bei ProSieben. Die Quoten stiegen so im Laufe der Zeit von miesen 2,4 auf 3,5 Prozent. Auch bei den Umworbenen konnte man sich von 7,2 auf 8,8 Prozent steigern. Vox lag mitunddeutlich unter dem Senderdurchschnitt und begeisterte erst jeweils 1,03 und dann 0,39 Millionen Fernsehende. Bei den Werberelevanten fiel die Reichweite so von 5,8 auf miese 4,2 Prozent ab.bescherte Kabel Eins 0,75 Millionen Krimifans. Bei den Werberelevanten kamen bei 0,41 Millionen Fernsehzuschauern gute 5,1 Prozent zustande. RTLZWEI erreichte mit zwei Episoden von0,94 und 0,68 Millionen Interessenten. Dies bedeutete gute Quoten von 3,0 und 4,1 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man starke 7,2 sowie 8,5 Prozent Marktanteil ein.