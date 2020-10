Ariane Alter: "eine Prise Gesellschaftskritik, ein gutes Pfund Meinung"

Interview

Am Donnerstag startet auf dem ehemaligen Sendeplatz vom «Neo Magazin Royale» die neue Late-Night-Show «Late Night Alter». Zum Auftakt haben wir mit Frau Alter gesprochen.

Mit dieser Frage eingerechnet sind es 34, zwei im Sinn, das macht, ähhh = viele. Beim Namen ist es neben den Anmerkungen wie „Ey, Alter!“ oder „Krass, Alter!“ gefolgt von einem erwartenden Kichern, vor allem die Frage: „Ist es nicht komisch seinen eigenen Namen zu nennen, wenn man „Alter?!“ sagt?“. Die Sache Böhmermann ist schon komplexer, doch wenn man wollte, könnte man es auf die eine Frage runterbrechen: „Wie groß ist der Druck, wenn man in die Fußstampfen von Jan Böhmermann tritt?“ Auf diese Frage antworte ich meist: „Naja, irgendwo muss ich ja senden und es ist schön, dass es dieser Platz geworden ist. Der Druck ist da, aber vergleichen würde ich uns nicht. Er macht seins und ich meins.“Genau das! Plus eine Prise Gesellschaftskritik, ein gutes Pfund Meinung (wenn man so will, aus der weiblichen Perspektive) und mich!Ja. Endlich! Es passiert etwas und darüber bin ich froh, auch wenn der Weg sicherlich noch ein langer sein wird, bis man nicht mehr über dieses Thema sprechen muss. Da sind doch schon einige Frauen, Herr Herres! Und wo die herkommen, gibt es noch viele mehr.Über das „neue“ Sehverhalten der jüngeren Zuschauer ist man sich bewusst. Ich bin selbst ein Kind des Fernsehens, schaue aber überwiegend in den Mediatheken, YouTube oder Streamingdiensten. Die Zielgruppe ist um mein eigenes Alter gestrickt, daher macht das auf dem Weg nur Sinn.Die Freiheit fühlt sich gut an und auch das dadurch mögliche Kommunizieren mit der Community. Wir bekommen viel Feedback. Fragen, Geschichten und es wird sich auch bedankt. Das Format ist sehr offen und auch mal direkt. Das verlangt viel Offenheit, für die wir auch mal unseren Mut zusammennehmen müssen. Durch die Nachrichten der meist jungen Menschen, die ihren Körper lieben gelernt haben, die die Antwort „Nein“ nun selbstbewusst gebrauchen, denen unsere Erzählungen mehr Sicherheit in ihren Entscheidungen für sich gegeben haben, merke ich, dass sich das lohnt.Beide Shows sind Late-Night-Shows, sie teilen sich also die gleiche Stimmung. Die neue Sendung läuft 30 Minuten am Stück, kommt einmal die Woche, ist dadurch anders aufgebaut. Andere Rubriken, die die Sendung etwas kleinteiliger machen, damit man mehr Themen der Woche auch ansprechen kann.Ein Arbeitstag sieht sicherlich nicht so aus wie der Tag zuvor oder der folgen wird. Aber das mag ich sehr an meinem Beruf.Manchmal dreht man einen Sketch, dann hat man viele Meetings, am Tag drauf fährt man zu einem Menschen mit einer sehr bewegenden Geschichte, danach geht man über seine Grenzen und wundert sich am Abend, was man schaffen kann und am Tag darauf ist man privat und trifft seine Freunde. Es könnte nicht abwechslungsreicher sein.Wenn ich dann mal den Fernseher oder das Internet anschalte, schaue ich gern Ausschnitte von Late Night Berlin, Trevor Noah, Jimmy Fallon oder John Oliver. Aber wahnsinnig, über die Maßen und sehr gespannt bin ich auf das was Jan Böhmermann im Hauptprogramm tun wird.